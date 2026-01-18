【実食レポ】かわいいミニーがいっぱい！東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付き
東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。
今回は、「ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付き」を紹介します。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付き
価格：1,300円
提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日
販売場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド｢トゥモローランド・テラス｣など
「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいスーベニアグッズが登場！
今回紹介するのは「ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付き」
淡いピンクがかわいいストロベリームースに、爽やかな甘さのピーチゼリーを合わせたデザート。
ミニーマウスのトレードマークでもある水玉リボンをかたどったチョコがトッピングされ、見た目もかわいい☆
セットのスーベニアカップには、「ミニーのファンダーランド」の特別なアートがぐるりと描かれ、
ミニーの愛らしさとおしゃれな世界観をぎゅっと詰め込んだデザインに。
赤、青、水玉、ハートなどカラフルなモチーフがちりばめられており、お土産にもぴったりのアイテムです。
食べ終わったあとも使い道いろいろ楽しめます☆
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付きの紹介でした。
