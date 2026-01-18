東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。

今回は、「ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付き」を紹介します。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付き

価格：1,300円

提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日

販売場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド｢トゥモローランド・テラス｣など

「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいスーベニアグッズが登場！

今回紹介するのは「ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付き」

淡いピンクがかわいいストロベリームースに、爽やかな甘さのピーチゼリーを合わせたデザート。

ミニーマウスのトレードマークでもある水玉リボンをかたどったチョコがトッピングされ、見た目もかわいい☆

セットのスーベニアカップには、「ミニーのファンダーランド」の特別なアートがぐるりと描かれ、

ミニーの愛らしさとおしゃれな世界観をぎゅっと詰め込んだデザインに。

赤、青、水玉、ハートなどカラフルなモチーフがちりばめられており、お土産にもぴったりのアイテムです。

食べ終わったあとも使い道いろいろ楽しめます☆

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付きの紹介でした。

