東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。

今回は、「スーベニアドリンクボトル」を紹介します。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スーベニアドリンクボトル

価格：対象のメニューにプラス 1,300円

提供期間：2025年12月26日〜

販売場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド｢プラズマ・レイズ・ダイナー｣など

「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいスーベニアグッズが登場！

今回紹介するのは、ミニーマウスをモチーフにしたピンクカラーが目を引くスーベニアドリンクボトル。

大きな水玉リボンに囲まれたミニーのアートや、ハートや宝石のようなきらめくモチーフがちりばめられ、イベントの世界観をたっぷりと表現したかわいいデザインです。

ボトルとしての使い勝手もよく、ドリンクの持ち歩きにぴったり☆

対象のメニューにプラス 1,300円で購入できます。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スーベニアドリンクボトルの紹介でした。

