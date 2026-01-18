ハートいっぱいのときめくデザイン！東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スーベニアドリンクボトル
東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。
今回は、「スーベニアドリンクボトル」を紹介します。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スーベニアドリンクボトル
価格：対象のメニューにプラス 1,300円
提供期間：2025年12月26日〜
販売場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド｢プラズマ・レイズ・ダイナー｣など
「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいスーベニアグッズが登場！
今回紹介するのは、ミニーマウスをモチーフにしたピンクカラーが目を引くスーベニアドリンクボトル。
大きな水玉リボンに囲まれたミニーのアートや、ハートや宝石のようなきらめくモチーフがちりばめられ、イベントの世界観をたっぷりと表現したかわいいデザインです。
ボトルとしての使い勝手もよく、ドリンクの持ち歩きにぴったり☆
対象のメニューにプラス 1,300円で購入できます。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スーベニアドリンクボトルの紹介でした。
夜の環境演出「ファンダーナイト」も！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」
