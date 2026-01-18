淡いピンクがかわいい！東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”グミキャンディー、ミニスナックケース付き
東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。
今回は、「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」を紹介します。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”グミキャンディー、ミニスナックケース付き
価格1,400円
提供期間：2025年12月26日〜
販売場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド｢プラズマ・レイズ・ダイナー｣など
「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいミニスナックケースが登場！
ミニーマウスのリボンをモチーフにした、ころんとしたフォルムがキュートなミニスナックケース。
淡いパールピンクのボディに白いドットがあしらわれ、ストラップには「Polka dots are always in style!」のメッセージも。
さらに、ゴールドカラーのコイン風チャームもついており、細部までこだわりが詰まっています。
お菓子を楽しんだ後も、アクセサリー感覚で持ち歩きたくなるかわいさ満点のディズニーグッズ。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした。
