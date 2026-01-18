「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日、広島市平和記念公園前発着）

１区でアクシデントのあった長崎だが、タスキを繋ぎ切り、トップと１２分３０秒差となる２時間２９分２５秒の４７位でレースを終えた。

高校生区間の１区（７キロ）でトラブルがあった。内田涼太（鎮西学院）が中盤からブレーキとなり大きく遅れた。それでも執念の走りをみせ、先頭集団が２区の中学生区間（３キロ）を終え、３区の社会人・大学生区間（８・５キロ）へのタスキリレーが始まったところで、なんとか２区の中継所に辿り着き、倒れ込みながら２区の隈本虎次郎にタスキを繫いだ。内田はその場で倒れ込み、動けず。関係者に抱えられて運ばれた。中継所は拍手に包まれた。トップとは８分３９秒差。異例の“１区間”差という展開となった。

５区終了地点で繰り上げスタートのピンチを迎えたが、５区の黒岩蘭太朗（長崎日大）が懸命の走りで回避。一時、中学生の６区戸川心聖（魚目中）が白タスキで準備していたが、黒岩が見えると、白タスキを外し、再び故郷のタスキをつけ一礼した。なんとか繋がり、中継所は拍手に包まれた。走り終えた黒岩も沿道に一礼した。

その後、アンカーの守屋和希（三菱重工）にも繋がり、故郷のタスキを途切れさせることなく、ゴールへと持ち帰った。

ゴールの瞬間、沿道からは大きな拍手が送られた。