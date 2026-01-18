½÷»Ò±ØÅÁ¡¢¹â¹»¤ÏÂçºå·°±Ñ¤¬Í¥¾¡¡¡ÁªÈ´ËÌ¶å½£Âç²ñ¡¢°ìÈÌ¤Ï¥Ç¥ó¥½¡¼
¡¡Î¦¾å¤ÎÁªÈ´½÷»Ò±ØÅÁËÌ¶å½£Âç²ñ¤Ï18Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒ¾ëÎò»Ë¤ÎÆ»È¯Ãå¤Ç°ìÈÌ5¶è´Ö¡¢¹â¹»6¶è´Ö¤Î27.2¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¹»¤ÏÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Î1»þ´Ö27Ê¬13ÉÃ¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Ï¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ê»°½Å¡Ë¤¬1»þ´Ö28Ê¬41ÉÃ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡£
¡¡Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤Ï3°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿3¶è¤ÎÌùÃ«¤¬¶è´ÖµÏ¿¤ËÊÂ¤ÖÁö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¹õ³ë¸¶¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ç¥ó¥½¡¼¤ÏºÇ½ª5¶è¤ÇÃæÂô¤¬¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢µþ¥»¥é¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È´äÃ«»º¶È¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£