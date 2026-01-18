ソニー銀行は、「Sony Bank WALLET 10周年記念キャンペーン」を1月1日から3月31日まで実施している。

各月の対象期間中に国内・海外のVisa加盟店でSony Bank WALLETを30,000円以上利用し、キャンペーンページから応募してアンケートに回答した口座に、総額6,000万円を山分けする。月によって山分けの額が異なり、1月が1,000万円、2月が2,000万円、3月が3,000万円。1口座あたりの上限は各月4,000円、3期間で合計12,000円とする。

さらに追加特典として、Visa加盟店で30,000円以上を3か月連続で利用することを条件に、応募者の中から抽選で100名に100,000円をプレゼントする。抽選口数は3期間の累計利用額30,000円ごとに1口増え、上限は10口とする。

応募は1回のみで、入金は5月末までに利用者の円普通預金口座へ行う。外貨決済は同社が定める円換算基準レートで計算し、外貨口座未開設での対象通貨利用や対象外通貨の利用は各種手数料を除く円換算額で計算する。入金時点で口座を解約している場合や、海外ATMでの利用、送金利用、一部のANA新規口座開設キャンペーン対象者は対象外となる。