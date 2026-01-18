「ずっとギャルみある」益若つばさ、『POPTEEN』OGモデル大集合ショットを披露！「エモみがすごい〜」
モデルの益若つばささんは1月17日、自身のInstagramを更新。10代女性向けファッション雑誌『POPTEEN』のOGモデル集合ショットを披露しました。
【写真】益若つばさ×『POPTEEN』 OGモデル！
「ずっとギャルみあるつーちゃん可愛すぎる」益若さんは「POPTEEN OGモデル大集合！！ くみっきーと声がけをして、共演はしたことなくても色んな世代のモデルさんが集まってくれたよ（実は私もくみっきー達と共演したことないのです）魂が同じって感じでPOPモデルはみんな打ち解けるのが早いの」とつづり、11枚の写真と3本の動画を投稿。10名以上ものOGモデルの豪華な集合写真のほか、「懐かしの昔のギャル益若つばさもどうぞ」と、益若さんの『POPTEEN』モデル時代の写真を披露しています。
コメントでは「凄くときめきました」「黒ギャル×バービー最強！！」「エモみがすごい〜」「胸熱すぎるっっっ」「ずっとギャルみあるつーちゃん可愛すぎる」「ギャルつば、やっぱ意味わからんぐらい可愛い」「パワースポットくらいパワーを感じる写真」との声が寄せられています。
「ギャルマインドは一生背負います！」2025年10月には「久しぶりに平成ギャルメイクをしたんだけど、自分でもビックリするくらい20年前にタイムスリップしました！！ 体感全く同じ！！」とつづり、久々のギャル姿を披露している益若さん。「いつでも戻れるんだ！！」「ギャルマインドは一生背負います！」とギャル愛を熱く語っています。ファンからも「10代の子の投稿かと思いました」「平成世代の永久カリスマだぁ〜」「昔目指してました！」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
