「オフシーズンは暗転した」ビシェットのメッツ移籍に地元メディアは落胆　”POの英雄”と再契約に至らず「しばらく痛みが残るだろう」

ビシェットの流出は間違いなく痛手だ(C)Getty Images

ブルージェイズからFAとなっていたボー・ビシェットが、メッツと契約合意に至ったと報じられた。契約内容は3年総額1億2600万ドル（約195億円）。これまでのプロキャリア7年を過ごしたブルージェイズに別れを告げ、新天地で世界一を目指すこととなる。

【動画】大谷翔平がガックリ…ビシェットに浴びた先制3ランのシーン

昨シーズン、ブルージェイズは32年ぶりにワールドシリーズ（WS）に進出。ドジャースと激闘を演じ、ビシェットは最終戦で大谷翔平から3ラン本塁打を放つなど、強烈な存在感を見せつけていた。チームの顔の1人でもあった27歳の他球団移籍は、今オフの中でも極めてネガティブな出来事であることは間違いない。そして、現地メディアもビシェットとの別れに複雑な想いを抱いているようだ。

球団の情報を発信する『FANSIDED JAYS JOURNAL』では、現地時間1月17日配信のトピックにおいて、ビシェットのメッツとの契約合意を報じている。その中では、「オフシーズンは暗転した。2026年は、ブルージェイズのファンが望んでいた形では始まっていない」などと論じている。

さらに、今月15日にはドジャースとカイル・タッカーの契約合意のニュースも流れたことから、同メディアは、「わずか24時間のうちに、ブルージェイズは市場の目玉と目されていたカイル・タッカーの獲得に失敗し、さらに自前のスーパースターであるボー・ビシェットとの再契約にも至らなかった」として、無念さを滲ませた。