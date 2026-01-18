北海道らしさを感じる「北海道のお土産」ランキング！ 2位「じゃがポックル」を抑えた1位は？【2026年調査】
昔からの大定番も、最近話題のニューフェイスも、その土地にはワクワクするようなおいしいお土産があります。今回は数ある商品の中から、「これぞ」と思えるようなこだわりたっぷりの逸品に注目。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、北海道らしさを感じる「北海道のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「北海道に行ったら必ず買うおみやげでもらっても嬉しいし美味しいから」（20代女性／兵庫県）、「北海道といえばじゃがいものイメージが強く、原料の良さや素材感がそのまま伝わるお菓子だと思うからです」（20代女性／大阪府）、「カルビーが指定農場を持つくらいジャガイモといえば北海道、北海道といえばジャガイモ、そのジャガイモで作ったじゃがポックルは本当に美味しくて、これこそ北海道ならでは！と思ったので」（50代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「北海道と言われると1番に思い浮かぶから」（50代男性／愛知県）、「昔からある定番お土産。いつ食べても美味しいですしみんなから喜ばれるため」（40代女性／神奈川県）、「北海道土産として全国的に知名度が高く、名前を聞くだけで北海道を連想できる代表的なお菓子だからです。白いパッケージやミルク感のある味わいも北海道らしさを感じます。定番でありながら特別感もあり、北海道のイメージを象徴していると思いました」（20代男性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
