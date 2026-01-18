フリーアナウンサーの森香澄（30）が17日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。「令和のあざと女王」と呼ばれるきっかけを作ってくれた人気お笑いコンビを明かした。

森はテレビ東京を23年3月末に退社、フリーに転身後はあざと可愛いしぐさで注目を集め「令和のあざと女王」と称されるまでになった。

あざといキャラは意図したものだったのか、たまたま周囲にいじられてでき上がったのかと問われ、森は「たまたまです」と回答した。

「最初は迷走すると思っていたんですよ」と森。

最初はフリーアナウンサーとして番組に呼ばれ、「テレ東あるある」などを披露することが多く、「私のキャラっていうよりは、テレ東の人」というイメージだったという。

だが「千鳥さんとかが、『相席食堂』っていう番組とかで、“あざと可愛い”とか“芸能界で悪い女です”みたいな感じで言ってくださったことがバーッて広がって」と明かし、「気付いたら“令和のあざと女王”って呼ばれてました」と振り返った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「すげえアイテム手に入れたなあ、お前なあ」と続けると、森は「なんか困ったとき、とりあえずこの辺に手を当てて、うん？ってやるっていう逃げ技を覚えました」と顎の下に握りしめた両手を添え、首をかしげるしぐさをして笑わせた。