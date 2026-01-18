26年サッカー『W杯』優勝トロフィーが日本上陸 XGも感動「すごく圧倒されました」
サッカーの祭典『FIFAワールドカップ2026』に向けた「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー」のお披露目イベントが18日、都内で開催され、当日早朝に海外から日本へ到着したばかりのオリジナルトロフィーが、国内メディアに初披露された。
【写真】圧巻！優勝トロフィーを掲げるシウバ氏
同ツアーは、26年6月11日から7月19日にかけてアメリカ、カナダ、メキシコで共同開催される『FIFAワールドカップ2026』を前に、FIFAとパートナー企業が協力して実施している企画。1月3日にサウジアラビア・リヤドを出発し、150日以上をかけて75の地域を巡る予定となっている。
この日のイベントには、日本サッカー協会会長の宮本恒靖氏、2002年の日韓ワールドカップで優勝経験を持つFIFAレジェンドとして、元ブラジル代表のジウベルト・シウバ氏、さらにスペシャルゲストとして日本で展開されるコカ･コーラの「FIFAワールドカップ キャンペーンアンバサダー」に就任したHIPHOP／R&Bグループ・XGが登壇した。
XGは、、メンバーそれぞれがカラフルな“オリジナルユニフォーム”姿で登壇し、JURINは「世界中が大きく盛り上がるワールドカップに関わることができて、大変光栄に思っております」と笑顔であいさつした。
その後、トロフィーがアンベールされると、宮本氏は「こんなに間近に見たことはない。この輝きはすごい」と感慨深げな表情を見せ、XGのJURIAも「すごく圧倒されました」と目を輝かせる。実際にトロフィーリフトを務めたシウバ氏は「トロフィーは結構、重いよ。国を背負う重さと同じ。その重さを背負えるのは光栄だし、自分はその中で実際にトロフィーを掲げることのできた幸運な一人です」と語り、世界一の称号が持つ重みを改めて強調していた。
【写真】圧巻！優勝トロフィーを掲げるシウバ氏
同ツアーは、26年6月11日から7月19日にかけてアメリカ、カナダ、メキシコで共同開催される『FIFAワールドカップ2026』を前に、FIFAとパートナー企業が協力して実施している企画。1月3日にサウジアラビア・リヤドを出発し、150日以上をかけて75の地域を巡る予定となっている。
XGは、、メンバーそれぞれがカラフルな“オリジナルユニフォーム”姿で登壇し、JURINは「世界中が大きく盛り上がるワールドカップに関わることができて、大変光栄に思っております」と笑顔であいさつした。
その後、トロフィーがアンベールされると、宮本氏は「こんなに間近に見たことはない。この輝きはすごい」と感慨深げな表情を見せ、XGのJURIAも「すごく圧倒されました」と目を輝かせる。実際にトロフィーリフトを務めたシウバ氏は「トロフィーは結構、重いよ。国を背負う重さと同じ。その重さを背負えるのは光栄だし、自分はその中で実際にトロフィーを掲げることのできた幸運な一人です」と語り、世界一の称号が持つ重みを改めて強調していた。