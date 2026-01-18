¥¨¡¼¥¹¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬2°Ì¡¡ÃæÂ¼Ä¾´´¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¤é¤È¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê³Î¼Â¤Ë¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É³ëÀ¾µªÌÀ¤ÏÂåÉ½Æþ¤êÆ¨¤¹¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ»¥ËÚÂç²ñ¡Û
¢£FIS¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò£×ÇÕ¡¦¸Ä¿ÍÂè18Àï»¥ËÚÂç²ñ¡Ê18Æü¡¢»¥ËÚ¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
»¥ËÚ¡¦ÂçÁÒ»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò£×ÇÕ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í8¿Í¤¬ËÜÀï¤ËÄ©¤ß¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡¢¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤¬¹ç·×274.2ÅÀ¤Î2°Ì¤ÇÉ½¾´ÂæÆþ¤ê¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇWÇÕÁí¹ç2°Ì¤Î¾®ÎÓÎÍ¤Ï1²óÌÜ¤Ç136.5m¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢2²óÌÜ¤Ç¤Ï138.5m¤ÎÆÃÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡£Í¥¾¡¤·¤¿WÇÕÁí¹ç1°Ì¤Î¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê26¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤Ë¤ï¤º¤«3.5ÅÀµÚ¤Ð¤º¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿2ËÜ¤òÂ·¤¨¡¢º£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÂè17Àï¤ÇWÇÕ¼«¸ÊºÇ¹â½ç°Ì¤Î2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê29¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï13°Ì¤È2ÀïÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´ÂæÆþ¤ê¤Ê¤é¤º¡£Á°Æü3°Ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡¢ÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤Ï6°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½Áª¹ÍÂç²ñ¤¬Á´¤Æ½ªÎ»¤·¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊSAJ¡Ë¤¬Äê¤á¤ëÇÉ¸¯¿äÁ¦´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¾®ÎÓÎÍ¡¢Æó³¬Æ²¡¢ÃæÂ¼¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤Ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦³ëÀ¾µªÌÀ¡Ê53¡¢ÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤ÏÍ½Áª¤Ç112.0m¤Î84.4ÅÀ¤ÈËÜÀï¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤º¡£2Âç²ñ¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê