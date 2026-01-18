重盛さと美、ビーチでのホルターネックビキニ姿公開「絵になる」「くびれ綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/18】タレントの重盛さと美が1月17日、自身のInstagramを更新。モノトーンのビキニ姿を披露し、話題となっている。
【写真】37歳美人タレント「くびれ綺麗」ホルターネックビキニ姿
重盛は「今年もよろしくお願いします 夕日が綺麗だった日」とつづり、写真を投稿。ニットのモノトーンのビキニを着用し、夕方のビーチでポーズを決めた写真や、美しいスタイルが際立つ後ろ姿の写真などを公開した。
この投稿に「絵になる」「くびれ綺麗」「天使ですか？」「可愛すぎる」「神スタイル」「夕焼けもさと美ちゃんも綺麗」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆重盛さと美、ニットビキニ姿披露
◆重盛さと美の投稿に反響
