【モデルプレス＝2026/01/18】タレントの重盛さと美が1月17日、自身のInstagramを更新。モノトーンのビキニ姿を披露し、話題となっている。

◆重盛さと美、ニットビキニ姿披露


重盛は「今年もよろしくお願いします 夕日が綺麗だった日」とつづり、写真を投稿。ニットのモノトーンのビキニを着用し、夕方のビーチでポーズを決めた写真や、美しいスタイルが際立つ後ろ姿の写真などを公開した。

◆重盛さと美の投稿に反響


この投稿に「絵になる」「くびれ綺麗」「天使ですか？」「可愛すぎる」「神スタイル」「夕焼けもさと美ちゃんも綺麗」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

