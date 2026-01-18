サッカーＷ杯の優勝トロフィーが１８日、専用機で日本に“上陸”した。都内で「コカ・コーラＦＩＦＡワールドカップ・トロフィーツアー」のトロフィーお披露目イベントが行われ、報道陣に公開された。

＊ ＊ ＊

高さ３６・８センチ、重さ６・１７５キログラムの純金製トロフィーに触れることができるのは「国家元首」または「Ｗ杯の優勝メンバー」のみという厳格なルールがある。

元ブラジル代表で、０２年日韓Ｗ杯の優勝メンバー・ジウベルトシウバ氏が「ＦＩＦＡレジェンド」として登場。ジウベルトシルバ氏は直接触れる資格があるものの、同席した日本協会の宮本恒靖会長、７人組グループ「ＸＧ」は眺めるだけ。

ジウベルトシルバ氏がトロフィーを掲げる様子をうらやましげな表情で見ていた宮本会長は「こんなに近くで見たことはない。やっぱりすごいなと。この輝きはやっぱりすごい」と目を輝かせた。

ＦＩＦＡによると、ツアーは今回で６度目。１月３日にサウジアラビア・リヤドでスタートし、１５０日以上をかけて７５か所を巡る。

２６年北中米Ｗ杯は史上初めての３か国共催（米国、メキシコ、カナダ）となり、６月に開幕。日本は８大会連続８度目の出場で、１次リーグでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ枠１チームとの対戦が決定している。