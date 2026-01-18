楽天・宗山塁内野手（２２）が１８日、鹿児島県内で行っている自主トレを公開した。午前中はトレーニングなどを実施。単独で実施している宗山は「いろいろと取り組んでいくことに日々成長や変化も感じながらやれています」と語った。

１年目の昨季は開幕スタメンをつかむなど１２２試合に出場した。規定打席に到達し、打率２割６分、２７打点、３本塁打をマーク。パ・リーグの新人では４４年ぶりに遊撃手のベストナインを獲得した。

今オフ、打撃面では長打力をテーマの一つとして掲げている。「より伸ばしていくところだったり改善していくとか、考え方とかを見直していきながら、より打率もそうですけど、長打を。よりいいスイングで長打をイメージしてます」と思い描く。

長打を生み出すために打球の角度にも着目する。「打球の角度ももう少し上がっていかないと厳しいのかなと思う。昨年、捉えた打球は低い打球が多かったので、もう少し上がってくればというのは意識しています。イメージを少し変えるというか結果的に角度が上がってくるような動かし方をするとかして、自分のいいところは残しつつやる。使い方の変化でフォームも変わってくるので、そうすれば自然と打球も上がるかな」と見据えた。