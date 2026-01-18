2026年に入り、世界情勢が大きく変化している。アメリカがベネズエラで軍事作戦を行い、その矛先はデンマーク自治領のグリーンランドにも向かっている。加えてトランプ政権は、キューバやコロンビアへの介入もちらつかせる。

【映像】日本の今後の状況は？バチバチとぶつかり合う意見の数々

他の大国を見ても、ロシアのウクライナ侵攻は続き、中国も他国との緊張が走る。“世界の秩序”が変わろうとする中で、日本はどのように立ち回るべきなのか。『ABEMA Prime』では、各国を研究する専門家たちと議論した。

■アメリカ、中国、ロシア それぞれの動きは

早稲田大学デモクラシー創造研究所招聘研究員の渡瀬裕哉氏は、「アメリカはモンロー主義のもと、グリーンランドから南北アメリカ大陸までを自分の影響圏とした上で、他のことに対処することが基本的な考え方だ」と説明する。

一方で、「しかしオバマ政権やバイデン政権時代に、中国やロシアに侵食され、中南米に左派系の政権が多くできた。それをトランプ政権はひっくり返そうとしている。ベネズエラのマドゥロ大統領拘束は、『やるか、やらないか』ではなく『いつやるか』の問題だった」と見る。

国際政治学者で筑波大学教授の東野篤子氏は、「トランプ氏は2024年からグリーンランド獲得に意欲を見せてきたが、『まさか』と思った人も多い。デンマークはNATO（北大西洋条約機構）加盟国で、NATOはロシアや中国から悪さされた時に、アメリカが守ってくれる組織だ。アメリカが加盟国の領土を求めるのは前代未聞で、NATOの意味が分からなくなる」と語る。

そうした状況下でベネズエラに軍事作戦を行ったため、「ヨーロッパの意識は、ビフォー・ベネズエラと、アフター・ベネズエラで全然違う。やりかねないなら、どうやってトランプ氏を説得すればいいかだが、説得しても今のところ効果がないため、危機意識は高い」とする。

グリーンランドについては、「トランプ大統領が占拠しないとできないことは何一つない。デンマーク政府は何年も『開発したいならどうぞ』と言ってきたが、やってこなかった。レアアースの共同開発や、防衛体制の強化を提示してきたが、全部ダメになっている」という。

ヨーロッパ諸国は、中国をどう見ているのか。「2010年代と2020年代ではまったく風景が異なる。2010年代中盤までは、どこが一番中国と仲良くなれるかを競っていた。ドイツのメルケル政権は中国の投資を進め、イタリアも中国に肩入れしていた」。

また、「“シックスティーン・プラスワン”というスキームで、EU加盟国の一部と、EUに入れず経済的に低迷している16カ国を混ぜて、『この仲間には中国が大型投資をする』と言っていた。しかし、いざやってみると、環境破壊や約束違反があり、2019年あたりから期待されなくなった」と解説する。

そして、「コロナ対応で信頼されなくなり、ロシアのウクライナ侵攻に味方したことで、信頼は完全に失墜した。ただ、いまヨーロッパ経済は脱ロシアを進めているが、今の経済力で脱中国はできない。そのため、ロシアとは全面対決するが、中国は怒らせないように、貿易赤字を何とかしたい。仲良くしようと思っているが、信用はできない状態だろう」と語った。

デンマークの現状は、「中国との関係には悪い印象がなく、一番の脅威となるのはアメリカだ」と指摘する。「トランプ政権が始まってから、アメリカとヨーロッパの関係も悪く、グリーンランドを取り合っている状況が、中国としてはおいしい」。

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教授の服部倫卓氏は、中国とロシアの関係について、「国際的に孤立しているロシアにとっては、貿易してくれるだけでも、ありがたいパートナーだ。ただ昨年、両国間の貿易が顕著に落ち込んだ。アメリカの二次制裁が効いてきたと思われ、習近平政権はロシアを見捨てないのが基本姿勢だろうが、企業レベルではアメリカの制裁を恐れて、取引を控える動きは広がっている」と話す。

こうした背景はありつつも、「中国でも省によって、ロシアとの関係に温度差がある。ある地域の大手銀行が取引を控えると、東北地方の小さい銀行が『チャンスだ』と取引を始める。中国も一言では語れない」という。

中国出身のジャーナリスト、周来友氏は「もともと中国は、ロシアを信用したことがなく、全面的に支援するわけがない。ウクライナ侵攻は、中国にとって都合がいい。石油や天然ガスを買っているが、中国への売価はインドに売るより高い。その辺も中国にはおもしろくない。ロシアに裏切られ、国土を大量に持っていかれたことも忘れられない」と、その国民感情を明かす。

■混迷する世界情勢、日本の立ち位置は

では、これらの大国の中で、日本の立ち位置はどうすべきか。渡瀬氏は「日本に対する軍事的敵対国が存在する中で、唯一の同盟国であるアメリカとの関係を疑うのはかなり問題。むしろアメリカをいかに引き込み続けるかを議論すべきだ」と主張する。

そしてアイデアとして、「『このまま中国が影響力を拡大すれば、いずれはハワイやグアムにも影響が出る』のように、西半球の利益と結びつけて、東アジアにアメリカを残すことが重要だ。東アジアにおいては、中国が覇権を握るのか、日米の自由主義国が影響力を保つのかを、日本が決める。アメリカの信頼性を下げ、中国やロシアを上げる議論はどうなのか」と問いかけた。

周氏は「アメリカは日本が思っているような同盟国ではなく、一方的な片思いだ。トランプ氏は自国の利益のために、いつかヨーロッパのように日本を切る。そろそろ日本も覚醒して自分たちのやり方を取った方がいい」と提案する。

東野氏は「ヨーロッパはアメリカからハシゴを外され、信じられなくなってきた。これが日本にだけ起きないとどうして言えるのか。ハシゴを外されてもいいように、準備はしておくべきではないか」と考える。「日本の周りは侵略国ばかり。ロシアや中国、北朝鮮と“ならず者国家”に囲まれて、アメリカは『うちは手を引く』と言っている。日本も別のプランを考えないといけない」。

また、韓国との関係は「昨年も状況を見に行ったが、日韓には歴史問題がまだある。一緒に東アジアの安全保障環境の激変を見られる状況でなく、政治の力で何とかしないといけない」とした。

服部氏は「国際政治はリアリズムで動いていて、日本のような強くない立場の国は処世術で生きざるを得ない。ただ、今回のベネズエラ奇襲は度が過ぎていて、国際社会の一員として、安易に同調すべきではない」とする。「トランプ氏が開けようとしているパンドラの箱を、必死に日本やヨーロッパが押さえている状態だ。単にアメリカに一体化すればいいという話ではない」。

（『ABEMA Prime』より）

