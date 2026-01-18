「初詣の帰りに立ち寄った公園で、新しいマシンを見つけたので、とりあえず試乗」



【動画】獅子舞からライダーに！？ まさかの大変身

そんなコメントとともに投稿されたパグの写真が話題になっています。写っているのは、「シゲ」ちゃん（8歳・男の子）です。



ハンドルに座席が付いた、バイクのような見た目の遊具に乗ったシゲちゃんは、座席に腰を下ろして背筋を伸ばし、両前足でしっかりとハンドルを押さえています。遠くを見つめる瞳の先には、まるで一直線の道路が続いているかのよう…！



シゲちゃんのライダー姿に「カッコいいね〜」「キリッとしているのがいい感じ」といった声が寄せられ、注目を集めています。飼い主のXユーザー・シゲパグさん（@T7W98m7fTLOFWE7）にお話を伺いました。



“獅子舞コス”で初詣→帰り道でライダーに！

ーー撮影時の状況を教えてください。



「初詣の帰りに、公園を見つけたので立ち寄ったところ、この遊具を見つけたんです。これまでにも遊具には乗ったことがあったので、2026年の“初ライド”をすることにしました。下がバネになっているので、最初は少しだけプルプルと揺れましたが、すぐに慣れました」



ーー初詣の衣装も話題になりましたね。



「毎年、初詣は“獅子舞シゲ”になってお参りに行くんですよ」



ーーシゲちゃんは、どんな性格の子か教えてください。



「家では、のんびり寝て過ごしています。お散歩は大好きで、決まった時間になるとハーネスを置いている場所へ行って座ったり、私のことをじっと見つめたりして、『散歩に行こう』と圧をかけてきますね」



シゲちゃんの堂々たる乗りこなしに、リプライ欄は大いに盛り上がりました。



「お正月初の乗り！」

「姿勢が素晴らしい」

「なかなかの安定感！」

「真顔が最高にかわいい」

「バイク乗ってるみたい」

「颯爽と乗りこなしてますね」

「しげちゃんカッコいいね〜」

「キリッとしたお顔がまたいいなぁ」

「姿勢がぴーんと初春乗りで決まってましゅ」

「ライティングポジションもバッチリ決まっている」

「最新マシンを乗りこなすなんて、さすが時代の最先端を行く侍だね！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）