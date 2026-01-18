力走する宮崎３区の佐藤愛斗

　◆第31回全国都道府県対抗男子駅伝（18日、広島市・平和記念公園前発着、7区間48・0キロ）

　宮城が2時間16分55秒の大会タイ記録で初優勝を飾った。

　1区（7キロ）は、昨年末の全国高校駅伝（京都）で1区（10キロ）で日本人歴代最高記録をマークした増子陽太（福島・学法石川高）ら「スーパー高校生」3人を差し置いて宮城の鈴木大翔（仙台育英高）が19分06秒で区間新記録で1位に。2区（3キロ）で一度は2位に後退したが、3区（8・5キロ）で再びトップに立った。

　3区は、「シン・山の神」岡山から出場した黒田朝日（青学大）が2人抜きの走りを披露するも、宮城が1位を守り抜く展開が続いた。（記録は速報値）

全国都道府県対抗男子駅伝・過去の優勝チーム

　　25年　長　野　2:16:55
　　24年　長　野　2:17:00
　　23年　長　野　2:17:10
　　22年　新型コロナウイルスの影響で中止
　　21年　新型コロナウイルスの影響で中止
　　20年　長　野　2:17:11
　　19年　福　島　2:19:43
　　18年　埼　玉　2:19:10
　　17年　長　野　2:19:09
　　16年　愛　知　2:20:12
　　15年　埼　玉　2:19:14
　　14年　長　野　2:19:20
　　13年　兵　庫　2:19:51
　　12年　兵　庫　2:20:19
　　11年　栃　木　2:19:31
　　10年　兵　庫　2:20:02
　　09年　長　野　2:18:43
　　08年　長　野　2:21:06
　　07年　兵　庫　2:19:40
　　06年　長　野　2:20:23
　　05年　長　野　2:20:02
　　04年　長　野　2:20:08
　　03年　福　岡　2:19:06
　　02年　福　岡　2:19:54
　　01年　愛　知　2:20:07
　2000年　鹿児島　2:19:52
　1999年　兵　庫　2:16:50
　　98年　福　岡　2:18:15
　　97年　京　都　2:16:36
　　96年　広　島　2:17:34