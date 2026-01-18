宮城が大会タイ記録で悲願の初Ｖ 1区仙台育英・鈴木大翔が驚異の区間新【全国都道府県対抗男子駅伝】
◆第31回全国都道府県対抗男子駅伝（18日、広島市・平和記念公園前発着、7区間48・0キロ）
宮城が2時間16分55秒の大会タイ記録で初優勝を飾った。
1区（7キロ）は、昨年末の全国高校駅伝（京都）で1区（10キロ）で日本人歴代最高記録をマークした増子陽太（福島・学法石川高）ら「スーパー高校生」3人を差し置いて宮城の鈴木大翔（仙台育英高）が19分06秒で区間新記録で1位に。2区（3キロ）で一度は2位に後退したが、3区（8・5キロ）で再びトップに立った。
3区は、「シン・山の神」岡山から出場した黒田朝日（青学大）が2人抜きの走りを披露するも、宮城が1位を守り抜く展開が続いた。（記録は速報値）
全国都道府県対抗男子駅伝・過去の優勝チーム
25年 長 野 2:16:55
24年 長 野 2:17:00
23年 長 野 2:17:10
22年 新型コロナウイルスの影響で中止
21年 新型コロナウイルスの影響で中止
20年 長 野 2:17:11
19年 福 島 2:19:43
18年 埼 玉 2:19:10
17年 長 野 2:19:09
16年 愛 知 2:20:12
15年 埼 玉 2:19:14
14年 長 野 2:19:20
13年 兵 庫 2:19:51
12年 兵 庫 2:20:19
11年 栃 木 2:19:31
10年 兵 庫 2:20:02
09年 長 野 2:18:43
08年 長 野 2:21:06
07年 兵 庫 2:19:40
06年 長 野 2:20:23
05年 長 野 2:20:02
04年 長 野 2:20:08
03年 福 岡 2:19:06
02年 福 岡 2:19:54
01年 愛 知 2:20:07
2000年 鹿児島 2:19:52
1999年 兵 庫 2:16:50
98年 福 岡 2:18:15
97年 京 都 2:16:36
96年 広 島 2:17:34