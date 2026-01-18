¡Ö¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤ë¡×Âô¿¬¥¨¥ê¥«à¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´éá¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«(39)¤¬à¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´éá¤ò¡Ä¡£Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âô¿¬¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡ÝPYGMALION¡Ý¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÏ»³ÑÀº»ù¡ÖA.B.C-Z¡×¶¶ËÜÎÉÎ¼¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¡¢±é·à¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Öplus a/¥×¥é¥¹¥¨¡¼¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ2½µ´Ö¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¸¶ºî¤¬±Ñ¹ñ¿Í·àºî²È¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç±é½Ð¤¬±Ñ¹ñ¿Í¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ë¶ìÏ«ÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤ê¡Ä¡£Ï»³Ñ¤¬±Ñ¸ì¤Î´®Ç½¤ÊÂô¿¬¤ÈÄÌÌõ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¡ÖÍ¦¤Þ¤·¤¤¡×¤È¾Î¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Âô¿¬¤â»×¤ï¤ºÇò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¾Ð´é¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤Æ½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ã¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÉñÂæ¡Ö¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡ÝPYGMALION¡Ý¡×¤Ï20Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ËÌ¶å½£¡¢Âçºå¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£