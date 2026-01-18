¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥éÀ¨¤¹¤®¡×ÇòÀÐËã°áà¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´éá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹ñÊõµé¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
º°¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¶âÈ±¥í¥ó¥°¿â¤é¤·
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¤¬Æ©ÌÀ´¶¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º°¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÄ¹¤¤¶âÈ±¤ò¿â¤é¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¡×¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¹ñÊõµé¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤ÆåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Æ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÇòÀÐ¤Ï2011Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖRay¡×(¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¡¢20Ç¯¤ËÇµÌÚºä46Â´¶È¸å¤â½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£