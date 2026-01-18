2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¡¢3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤«¤é7Ç¯¡ÄàËâÀ¤Î½÷á¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÍÕ·îÎ¤½ïÆà¡¢50ºÐ¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖHappy¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÍÕ·îÎ¤½ïÆà(50)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿à¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÕ·î¤Ï¡Öhappy friday¡ª³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤¤½µËö¤ò¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Î¾å³¤ÎÁÍýÅ¹¡Ö¾õ¸µÜì ¼«Í³¤¬µÖÅ¹¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÆ°²èÅê¹Æ¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÎÍÕ·î¤¬Å¹Æâ¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡♡¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤©¡Á¤Ç¤¹¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤âÈ±·¿¤âÁ´¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤óÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥á¥¬¥Í¡×¡ÖHappy¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤¤¤Ä¤âÂç¹¥¤¡×¤È¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÍÕ·î¤Ï1993Ç¯TBS¥É¥é¥Þ¡ÖµÖ¤Î¾å¤Î¸þÆü°ª¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2001Ç¯¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤â¿ô¥«·î¤ÇÎ¥º§¡£04Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤¬15Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£18Ç¯¤ËºÆ¡¹º§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢àËâÀ¤Î½÷á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£