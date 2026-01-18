インド映画『RRR』ミュージカル化 城田優×尾上松也がW主演、宝塚歌劇版の谷貴矢も参加
2022年の公開以降、日本でも社会現象的ヒットを記録したインド映画『RRR』が、ミュージカルとして舞台化されることが決定した。尾上松也と城田優がダブル主演を務める。タイトルは『ミュージカル『RRR』Based on S.S. Rajamouli’s ‘RRR’.』。2027年3月から5月にかけて、大阪・福岡・東京の3都市で上演される。
本作は、興行収入24億円を突破し、日本公開インド映画史上No.1という記録を打ち立てた名作映画を原作に、舞台ならではの表現で再構築。松也が、同族の少女を救うため正体を隠してデリーに潜入するゴーンド族の守護者・ビームを、城田が内なる大義に燃える警察官・ラーマを演じる。
互いに素性を知らぬまま芽生える友情、そして避けられない宿命の対立――映画を手がけたS.S.ラージャマウリ監督による熱狂の物語が、舞台ならではの肉体表現と音楽で立ち上がる。
映画『RRR』は、楽曲「ナートゥ・ナートゥ」で「第95回アカデミー賞」歌曲賞、「第80回ゴールデングローブ賞」主題歌賞を受賞し、インド映画のエンターテインメント性を世界に知らしめた。日本では24年に宝塚歌劇団星組による舞台化、さらに今年8月に新作公演が決定しているなど、演劇界への影響も広がっている。
宝塚歌劇に続く、本作の演出を、俳優・演出家として舞台でも評価の高い城田と、歌舞伎俳優の松也、そして、宝塚歌劇団版を手がけた谷貴矢が3人が担当。異なるフィールドで活躍してきた才能が結集し、これまでにないスケールと熱量の舞台を創り上げる。
■『ミュージカル『RRR』Based on SS Rajamouli’s ‘RRR’.』概要
脚本：谷貴矢（宝塚歌劇団） 城田優
演出：城田優尾上松也谷貴矢（宝塚歌劇団）
主演：尾上松也 城田優
企画・制作：梅田芸術劇場
大阪公演：2027年3月-4月 梅田芸術劇場メインホール
福岡公演：2027年4月 博多座
東京公演：2027年5月 日生劇場
