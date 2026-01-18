「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）

宮城が２時間１６分５５秒の大会タイ記録で悲願の初優勝を飾った。過去の最高順位は２位だった。７年ぶり２度目の優勝を狙った福島は２位に終わった。３位は兵庫。３区で青学大の“シン・山の神”黒田朝日が走った岡山が過去最高４位に入った。

宮城は高校生区間１区の鈴木大翔（仙台育英）が１９分６秒の区間新記録でトップで２区にタスキを繫ぐと、２区以降も安定した走りで福島との首位争いを繰り広げた。

４区の若林司が区間２位、５区の菅野元太も区間２位と仙台育英勢が躍動。２位福島と３０秒差のトップでアンカーの山平怜生（Ｍ＆Ａベストパートナーズ）にタスキを繋ぎ、福島・山口智規（早大）の猛追を凌ぎきった。

斎康浩監督は「感無量。悲願の優勝ですので。１区チームに力をくれた。高校生が本当に柱となってチームをけん引してくれた」と称賛した。

中学生区間の２区の佐藤駿多も区間１４位、６区の佐藤迅も区間７位と粘りの走りで繫いだ。監督は「今年走った中学生は東日本大震災の年に生まれた子ですので、その子たちが２区６区で必死に走ってくれて、それが県民の皆さんにお見せできたことをうれしく思います」と、うなずいた。