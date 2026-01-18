米移籍大手メディア「ＭＬＢトレード・ルーマーズ」は１７日（日本時間１８日）、オリックスの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（２８＝ジャイアンツからＦＡ）の特集記事を掲載した。

ジェリーはメジャー史上最長身タイを誇る２１３センチの超大型右腕。巨人軍に在籍した名プロレスラーの故ジャイアント馬場さんよりも身長が４センチも高い大巨人だ。２０２２年にジャイアンツでメジャーデビューを果たし、主にリリーフとしてメジャー通算９３試合に登板し７勝８敗、８ホールド、防御率５・１１の成績を残している。

同メディアは「ジェリーの長い手足はマウンド上での伸びの良さをもたらすが、期待されるほどではない」としながら「ダウンヒルの角度から、基本的にフォーシーム・ファストボールを投げないため、低めのゾーンにシンカーを投げることが多い。ＭＬＢではシンカー、ナックルカーブ、カッターの３つの球種を使っている」と、メジャーでの４シーズンで５６％という高いゴロ率を記録している制球力に注視。「スプリングトレーニングへの招待枠付きのマイナーリーグ契約に甘んじるのではなく、アジアのリーグへの初移籍はより強力な保証を得ることになるだろう。ジェリーは日本で先発投手として復活できるかもしれない」と異国での活躍に期待した。