矢田亜希子、自家製マヨネーズ使ったおうちごはんに反響「すごく美味しそう」「栄養バランス最高」の声
【モデルプレス＝2026/01/18】女優の矢田亜希子が1月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜たっぷりの食卓を披露し、話題となっている。
【写真】47歳美人女優「栄養バランス最高」自家製マヨネーズ使用した食卓
矢田は「＃おうちごはん」とコメントを添え、野菜たっぷりの料理動画を投稿。ゴーヤチャンプルー、菜花のおひたし、スナップエンドウ、銀杏、蓮根の乗った食卓を披露した。
さらに「マヨネーズって美味しいよね」「スナップエンドウ大好き」「自家製マヨネーズで！」とコメントを添えて、スナップエンドウと自家製マヨネーズをピックアップした写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「自分で作れるの？」「すごく美味しそう」「栄養バランス最高」「スナップエンドウとマヨネーズの組み合わせは神」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆矢田亜希子、自家製マヨでおうちごはん
◆矢田亜希子の投稿に反響
