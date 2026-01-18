古屋呂敏「恋ニ度」恋人役・THE RAMPAGE長谷川慎と手首を重ねた親密ショットに反響「心臓止まるかと」「ろびまこ供給泣く」
【モデルプレス＝2026/01/18】俳優の古屋呂敏が17日、公式X（旧Twitter）を更新。THE RAMPAGEの長谷川慎との親密ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】古屋呂敏「恋二度」長谷川慎とプラベ親密ショット
この日、古屋は「お互いのドラマの話変わらない楽しい時間2026年もよろしく！」と添えて、長谷川と手首を重ねたオフショットを投稿。2人は、2024年に放送されたMBS／TBSドラマイズム「恋をするなら二度目が上等」で共演し、“ろびまこ”の愛称で人気を集めている。また、長谷川が同作で宮田晃啓役を演じたことを受け、古屋は「宮田くんの手作りカレーなら毎日でも食べたいよ」とつづっている。
この投稿には「ろびまこ供給泣く」「デートですか？」「イチャイチャありがとう」「心臓止まるかと」「恋二度は永遠」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
