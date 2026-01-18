工藤静香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/18】歌手の工藤静香が1月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。若い頃の母親の姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆工藤静香、若い時の母の写真に「私じゃん」


工藤は「若い時のばばちゃん」とつづり、華やかな赤のジャケットを着て微笑む母親の姿を投稿。「これ私じゃん 笑笑」とコメントしており、現在の工藤と見間違えるほど似ている姿を披露している。

◆工藤静香の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「生き写し」「遺伝子強すぎ」「まるで同一人物」「美人母娘」「スタイルもそっくり」「綺麗すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

