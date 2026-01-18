SixTONES京本大我、キスマイ宮田俊哉への“絡み方”に反響「バカレア懐かしい」「ここだけ平成みたい」
【モデルプレス＝2026/01/18】SixTONESの京本大我が17日、自身のX（旧Twitter）を更新。Kis-My-Ft2の宮田俊哉とのやりとりに反響が寄せられている。
【写真】SixTONES出演「私立バカレア高校」好きなシーントップ10一覧
この日、SixTONESが日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演。番組内では当時、結成前のSixTONESが出演した同局系ドラマ「私立バカレア高校」（2012）の話題で盛り上がったことを受け、宮田は「＃withMUSIC 見てたらバカレア高校！！ 懐かしい！！！！ 俺先生役で出てたな〜！笑 SixTONESイカつい…笑 でもそれが魅力なんだよな！」と投稿した。すると京本は宮田の投稿を引用する形で「先公がSNSやってる」とコメント。宮田は同作で京本演じる寺川麻耶の担任・古葉純一を演じていた。
この投稿には「めっちゃ尖ってる」「令和に先公呼び笑う」「寺川麻耶が降臨してる」「バカレア懐かしい」「絡み方最高」「ここだけ平成みたい」「呼び方にバカレアが出ちゃってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆京本大我、宮田俊哉を「先公」呼び
◆京本大我の投稿に反響
先公がSNSやってる https://t.co/LsHWNJSYkk— TAIGA KYOMOTO 京本大我 (@TAIGA_KYOMO33) January 18, 2026
