【殿堂入り】クックパッドで人気！つくれぽ1400件以上のザクザクきな粉クッキー

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.105】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

きな粉が余ったら「クッキー」にしよう！

お正月、お餅と一緒に買うことが多いきな粉。お餅を食べきっても、まだ袋に残っている…ということはありませんか？今回はそんなきな粉をおいしく食べきることができる、簡単クッキーのレシピをご紹介します。

つくれぽ1,400件超の人気レシピ「ザクザク♪素朴なきな粉クッキー」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：生地をラップではさんで伸ばす！



ポイント2：焼き時間は様子をみながら調整する



きな粉や薄力粉、油などの材料を混ぜてクッキー生地を作ったら、ラップではさんで麺棒でのばします。こうすることで、打ち粉が不要になり、麺棒も汚れません。

生地をクッキー型で抜いた後は天板に並べてオーブンで焼きますが、型抜きのサイズなどによって焼き時間が前後します。レシピに記載されている時間を目安にして、実際にクッキーの焼き具合をみながら焼き時間を調節してみてくださいね。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「大量にあったきな粉が消費できました〜！」「素朴でやさしい味。思い立ったらすぐ作れる手軽さも嬉しいです」といった声がたくさん届いています。

親子で楽しく作ったというつくれぽも寄せられていました。材料がシンプルなうえに簡単でおいしいから、おうちでおやつ作りを楽しむのにぴったりのレシピですね。きな粉がおうちにある方は、ぜひクッキー作りに活用してみてください。

（TEXT：菱路子）

