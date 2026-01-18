俳優の木ノ本嶺浩（36）と辻しのぶ（57）が18日、都内で行われたW主演映画「メモリードア」（監督・脚本加藤悦生）の公開記念舞台あいさつに出席した。

本作は現代社会が抱える「認知症」「ヤングケアラー」「人間の尊厳」をテーマに、若年性認知症と向き合う女性と、親の言うままに生きてきた青年の純愛を切なくも温かな視点で描いた物語。エリートサラリーマン役を演じた木ノ本は、相手役の辻について「本当に大好きな大先輩の女優さん」とリスペクト。続けて「加藤さんが書いた、人に対しての優しい言葉を辻さんが具現化していて。僕はそこに身を委ねていけば、和也でいることができた」と撮影を振り返った。

また、主題となった若年性認知症を患う女性との恋愛に対しても「認知症だから好きになったということではなくて、右利きか左利きかぐらいなことだったり、目が悪いのかな、みたいな些細なこと」とコメント。「認知症であることが普通である、と加藤さんの脚本には描かれていたので、僕は委ねていけば特別なことなくそこにいることができる」と加藤監督に信頼を寄せた。

相手役となる辻は、若年性認知症を患うカフェの店員役を熱演。演じるにあたり「認知症というイメージで演じるのはやめようと思った」という。母が脳梗塞になり、その後、後遺症で認知症に。母の瞳の様子が強く印象に残ったようで「ここにいる時といない時の目が、やっぱり違うんですよね。ちゃんと会話して話している時と、目が違う世界に行っている時があって。目がコロコロ変わっていく」と説明。娘の立場から実感した経験をもとに「目を頼りに演じました」と語った。

約6年前に撮影が行われ、ようやく公開を迎えた本作。舞台あいさつ終盤、「実は、この映画を撮影していただいたカメラマンの八重樫（肇春）さんが昨年、逝去されまして」と切り出した木ノ本は目に涙を浮かべ、言葉を詰まらせた。加藤監督は「彼がいなければこの映画になっていなかったというか、彼がいたからこの映画になった」と回想。「この映画は画がかっこいいのだけれど、それは全部、八重樫肇春という同志が撮ってくれたから。この場に一緒に立ちたかったぐらいだし、この形になったのを見てほしかった」と故人をしのび、会場は温かい拍手に包まれた。