新形式・新時代のNBAオールスター、先発メンバーは誰に…グリーンが予想を展開

2月16日（現地時間15日、日付は以下同）に開催される「NBAオールスター2026」。今年はロサンゼルス・クリッパーズの本拠地であるインテュイット・ドームで行われ、目玉イベントであるオールスターゲームでは「チーム世界vsチームアメリカ」のフォーマットが採用されることとなった。

1月7日に公開されたファン投票の途中経過では、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）とヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）といった海外出身選手がトップ3を占めた。また、レブロン・ジェームズ（レイカーズ）やケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）といったベテラン選手がトップ5から外れていることにも注目されている。

この途中経過を見ると、レブロンやデュラントなど近年のNBAを彩った選手から、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー、以下“SGA”）やビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）といった新時代の中核を担う選手への世代交代の色を感じるファンも少なくないだろう。そんな中、ゴールデンステイト・ウォリアーズのドレイモンド・グリーンは自身のポッドキャスト番組『The Draymond Green Show』で、先発メンバーを予測した。

グリーンは「チーム世界」の先発について、ドンチッチ、ヨキッチ、SGA、ヤニスの4名を不動とした上で、残る1名はウェンバンヤマかデニ・アブディヤ（ポートランド・トレイルブレイザーズ）のどちらかだと予測した。ウェンバンヤマの今シーズンの出場試合数と1試合約20分という時間制限も踏まえ、今シーズン著しい成長を見せているアブディヤが先発入りする可能性があると述べている。

続けて「チームアメリカ」の先発は、ステフィン・カリー（ウォリアーズ）、タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）、ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）、ジェイレン・ブラウン（ボストン・セルティックス）の4名に加え、最後の1名はジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）かアンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）のどちらかだとコメントしている。どちらが選ばれてもおかしくないとしたうえで、「個人的にはアントマン（エドワーズ）かな」と述べた。

ファン投票は1月15日に締め切られており、スターティングラインナップはオールスター直前の2月15日に発表される予定。また、スターティングラインナップはファン投票が全体の50％、残りの50％は選手投票とメディアパネルによって決定される。発表までの間、自分の考えるスターティングラインナップを想像してみるのも一興かも知れない。