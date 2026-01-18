2月26日（木）から開始されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」のステージ情報が先行公開された。

今回、会場特設ステージの一部内容に加え、「ねこ写真展@CP+2026」や「プラレール巨大ジオラマ」などの企画が明らかとなった。

今後、「CP+2026」の開催に向け「これは知っておきたい！」という注目トピックスを数回に分けてメルマガのほか、Instagram、X、Facebookなどの各種SNSで紹介していくという。

トークステージ

会場特設ステージで行われるトークイベント。クリエイターや編集者、マーケットの専門家など、写真文化の現場で活動する登壇者が出演し、実践的な知見を紹介する。

CIPAデジタルカメラマーケット・セミナー

“グラビアを撮る”は技術か？ 感覚か？ 最新写真集の現場判断

写真のパンドラの匣

撮ることから、表現へ

写真集作りについて

飛んでる鳥の撮影術2

東京写真―三者三様のパースペクティブ―

カメラの楽しみ方

主催者イベント

「ねこ写真展@CP+2026」まなざしのあいだに―猫たちのキロク・キオク―

開催日：2月26日（木） 開催時間：13時00分～13時40分 登壇者：佐藤和広（CIPA調査統計作業部会部会長）開催日：2月26日（木） 開催時間：14時10分～14時50分 登壇者：清田大介（写真家）開催日：2月27日（金） 開催時間：12時10分～12時50分 登壇者：細倉真弓（写真家）、吉田志穂（写真家）開催日：2月28日（土） 開催時間：14時30分～15時10分 登壇者：トモコスガ（写真家）開催日：2月28日（土） 開催時間：15時40分～16時20分 登壇者：ホンマタカシ（写真家）開催日：2月28日（土） 開催時間：15時40分～16時20分 登壇者：小堀文彦（自然写真家）、高野丈（自然写真家）開催日：3月1日（日） 開催時間：11時40分～12時20分 登壇者：大西みつぐ（写真家）、佐藤信太郎（写真家）、吉永陽一（写真作家）、関根史（ふげん社ディレクター）開催日：3月1日（日） 開催時間：12時50分～13時30分 登壇者：蒼井ゆい（写真家）

日本全国の猫写真家による作品を集めた「ねこ写真展」。星野俊光氏が3年連続でディレクションを担当し、猫写真をテーマとした展示を手がける。

SNSで多くの支持を集めるsimabossneko氏、沖昌之氏、三吉良典氏、山本正義氏、MARCO氏、土肥美帆氏、はにぶちひろあき氏をはじめ、計32名の写真家が参加予定。

会場では、ねこ写真のポストカードを配布する。数量限定となっており、なくなり次第終了となる。

プラレール巨大ジオラマ 山あり谷ありダイナミックバージョン

細部まで作り込まれたハイエンドモデルの「プラレールリアルクラス」を使用し、前回の1.3倍にスケールアップしたプラレールのジオラマ展示。

高低差のある山や谷を再現した立体レイアウトに加え、車両が停車すると街の仕掛けが連動する「アクションタウン」などのギミックを採用し、撮影スポットとしても楽しめる内容となっている。

イベント名

CP+（シーピープラス）2026



会場

パシフィコ横浜／オンライン

開催期間

2026年2月26日（木）～3月1日（日）



開催時間

10時00分～18時00分（最終日は17時00分まで）

※2月26日（木）10時00分～12時00分はVIP・プレス・クイックパスの入場時間