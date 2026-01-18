「歴史的な瞬間だ」「物理的に不可能だった」中国の趨勢を見守ってきたスペイン人指揮官が大歓喜！V候補撃破で４強へ【U-23アジア杯】

「歴史的な瞬間だ」「物理的に不可能だった」中国の趨勢を見守ってきたスペイン人指揮官が大歓喜！V候補撃破で４強へ【U-23アジア杯】