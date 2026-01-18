５発圧勝の試合で「足を引っ張る存在」。バイエルン伊藤洋輝に海外メディアが厳しい評価「何度も突破された」
現地１月17日に開催されたブンデスリーガ第18節で、伊藤洋輝が所属するバイエルンは、RBライプツィヒと敵地で対戦。５−１で勝利した。
圧勝したゲームで、しかし先発した伊藤は苦戦を強いられていた模様だ。ドイツのメディア『SPOX』はRBライプツィヒ戦に出場した選手の採点記事で、伊藤を「４」（１が最高評価）の評価。「序盤はライプツィヒのディオマンデに何度も突破された。だが、試合が進むにつれて多少はパフォーマンスを向上させた」と寸評を添えた。
また、トルコのメディア『LIGA Blatt』も、「伊藤はヤン・ディオマンデを止めるのに非常に苦労し、足を引っ張る存在となった」と報道。「攻撃面での貢献度も低く、チームの負担を軽減できなかった」と辛らつだ。
もっとも、「後半になると、より大胆にプレーし、積極的な攻撃参加を見せた」とも。少しずつ調子を取り戻したようだが、「守備面は、幾度も後手に回っていたため、改善の余地がある」と指摘した。
伊藤は86分にキム・ミンジェと交代。タイムアップをベンチで迎えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
