「このままでは五輪に行けない」日本の“ライバル”が消えた！優勝候補が衝撃敗退で国民茫然！中国の戦術を非難「120分間守っていただけ」「こんなのはサッカーじゃない」【U-23アジア杯】
現地１月17日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、U-23ウズベキスタン代表が中国と対戦。０−０で突入したPK戦で敗れ、ベスト４敗退が決定した。
各年代代表で結果を残しているウズベキスタンは、21歳以下でメンバーを組みながら、今大会もグループステージで韓国に２−０で完勝するなど、ここまで無敗で、連覇を狙う日本の最大のライバルと見られていた。
それだけに、シュート数26本対８本で中国を圧倒しながら、無得点で敗れるという結果に国民は茫然。SNS上では、次のような声が上がった。
「このままではオリンピックに行けない」
「なぜ交代枠をもっと使わないんだ」
「恥ずかしい」
「U-21で臨んだのは間違いだった」
「監督を代える必要がある。中国はまったく強くなかった」
「正しくボールを蹴って、ゴールを取れる選手が一人もいない」
「戦術が古すぎる」
また、「中国は120分間守っていただけ」「こんなのはサッカーじゃない」と中国の守備的な戦術を非難するコメントも少なくなかった。
いずれにしても、このチームで五輪を目指すだけに、危機感を募らせているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
