中学生のSNSグループに潜む“いじめ”の芽。スマホデビューした息子が見た「大人は知らない世界」【作者に聞く】
7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働いているヨカ(＠yoka9003)さん。2024年春、次男くんはピカピカの小学校1年生になったばかりだが、長男くんはもう中学生。これは2023年の秋に長男くんがスマホデビューした際のお話である。中学生のスマホの中には、大人も驚愕する世界が広がっていた…!!「そろそろ子どもにスマホを持たせようかな…」と検討しているママ必見のお話である。
本作「中学生のSNS事情」は実話ベースではあるが、個人情報保護の観点からフェイクを混ぜて描かれている。作者のヨカさんは「SNSのグループでのやり取りで子どもが不安に思ったとき、『もしこんなことがあったときにどうするのか？』をあらかじめ各ご家庭で話し合っておくと、目撃したときに冷静な判断ができるのではないかと思い投稿しました」と制作のきっかけを教えてくれた。本作の冒頭で「中学生になった長男がスマホデビューし、中学生のSNS事情を目撃した大人(保護者)の感想です。すべての子どもたちが作中のようなことに当てはまるわけではありません」として、あくまでも1つの事例としている。
ヨカさんは「今の子どもたちは、特別授業でSNSトラブルについてわりと口酸っぱく注意を受けています。小学生のときから習いますし、なんなら大人より詳しいです」と語る。また「大人は平気で顔を晒していたり、今いる場所の特定ができる投稿をしていたり、自分の子どもの顔も出したり、スタンプで顔を隠していても特性を晒したりしているけど、それはいいの？ってなりますよね」と、子どもに注意しておきながら、大人のほうがSNSのリテラシーが低いとも話す。
最後に「私のSNS利用の信条は『日常を見せても隙を見せない』です。私は前職が商標・意匠・肖像等の権利の取り扱いが厳しいところだったので、個人情報の取り扱いはめちゃくちゃ気を使ってます」と教えてくれたヨカさん。
SNSは使い方次第では他人の人生を壊すことも簡単にできてしまう…。大人も一緒にSNSの使い方を考えさせられる本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
