『2026別府大分毎日マラソン』TV中継概要 青山学院大から黒田朝日ら参戦予定、原晋監督が解説、超特急メンバーも登場へ
RKB毎日放送は、『2026別府大分毎日マラソン』を2月1日にTBS系列全国28局ネットで生中継（前11：50〜）する。
【写真】『2026別府大分毎日マラソン』を盛り上げる超特急・ユーキとタカシ
1952年に始まった別府大分毎日マラソンは、今回で74回目を迎え、これまで日本マラソンの名ランナーたちが好勝負を繰り広げてきた。今年のレースは2028年のロサンゼルスオリンピックにつながるMGCシリーズの“グレード1”に認定され、「愛知・名古屋アジア大会」の選考レースを兼ねる。
箱根駅伝で史上初の2度目の3連覇を果たした青山学院大学から選手が参戦を予定。山登りで“異次元の走り”を見せた、マラソン学生記録保持者の黒田朝日らの走りに注目が集まる。解説は、瀬古利彦氏、青山学院大学を率いる原晋監督らを迎える。
また、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が歌う「REAL」が同大会のテーマソングに決定。「REAL」は、疾走感のある“スリリング”なメロディーで、白熱したレースにマッチ。レース中継をはじめ、スタート地点・フィニッシュ地点などでも流れ、すべてのランナーたちを後押する。
超特急のユーキ（5号車）とタカシ（7号車）は番組にゲストとして登場。レース映像を見守りながら、大会の見どころや選手たちの走りに寄り添う“応援役”として参加する。
■『2026別府大分毎日マラソン』番組概要
放送日時：2026年2月1日（日）午前11時50分〜生中継 TBS系列全国28局ネット
放送センター解説
瀬古利彦（DeNAスポーツグループ フェロー）
原晋（青山学院大学陸上競技部 長距離監督）
第1移動車解説
河野匡（大塚製薬陸上競技部女子部監督）
