高市首相が２３日召集の通常国会で衆院を解散した場合、公示は最短で２７日となる日程が有力だ。

「真冬の超短期決戦」が見込まれ、秋田県内各地の選挙管理委員会は、大雪を想定し、ポスター掲示板を減らすなど雪対策の検討を始めている。投票率低下も懸念され、期日前投票の利用を呼びかける。

掲示板

豪雪地帯の横手市は、掲示板を約３００か所に設置する予定だが、除雪作業で運ばれた雪が山積みになっている場所もあるという。鹿角市や能代市なども同じ状況で、能代市によると、昨年の参院選で設置した２７８か所はこの時期は雪捨て場になっている公園も多いといい、市選管の担当者は「積雪によっては設置場所を減らすことも検討する」と話す。

また、仙北市は、これまで掲示板は発注から設置まで２週間以上かかっていたといい、選挙予算を１９日頃には専決処分して対応を急ぐ考え。市選管の担当者は「日程だけでも早く確定しないものだろうか」と困惑の表情を浮かべる。

寒さ対策

投票所の寒さ対策にも頭を悩ませる。能代市は、３７か所の投票所に置く暖房器具の確保を進めるが、所有するストーブでは数が足りず、業者から借りる方向で調整している。市選管の担当者は「有権者と運営スタッフのためにも不可欠だ」と話す。

天候悪化の影響も懸念され、投開票日に大雪となって交通障害が発生した場合に備え、秋田市選管は「開票時間を遅らせる可能性もある」としている。外出をためらうことで投票率の低下も心配される。横手市選管の武藤学事務局長は「天気のよい日に期日前投票を利用してもらえれば」と呼びかける。

市議選

市議選（２５日告示、２月１日投開票）を控えている潟上市選管は、日程が近接する二つの選挙の準備作業に追われている。

衆院選が「２７日公示、２月８日投開票」の場合、ポスター掲示板は市議選と同じ場所に置く予定だが、スペースが十分に確保できない所もあり、一部で変更を検討しているという。

仙北市も４月１２日投開票の市議選の立候補予定者説明会を２月６日に行う予定で、開票作業の準備と重なる可能性もあることから、市選管の担当者は「同時に進めるのは正直きついが、なんとかするしかない」と話した。