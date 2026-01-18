Photo: 塚田優

とにかく「軽い」、エアロゲルブルゾン「WARM Blouson V1」。しかし袖を通して外に出てると、その機能性がとても高いことが感じられました。

今回、実物をレンタルできましたので、使ってわかった機能性をご紹介します。

薄いけど、体温が保たれる

冷たい風が吹く屋外でも、体の熱が外へ逃げていかない感覚がはっきりと分かります。強風の中を歩いても冷えることはなく、むしろ内側にじんわりとした暖かさがこもる。

薄い生地の内側で、体温が効率よく保たれているのを実感しました。

Photo: 塚田優

厳しい断熱試験をクリアした宇宙服由来素材「S.KISTLER®エアロゲル綿」と、遠赤外線蓄暖技術「SPACE HEAT」の組み合わせによる保温力の高さは、伊達じゃありません。

寒い屋外から暖かい室内まで、脱がずに快適

冬のアウターで意外と重要なのが「寒暖差への対応力」。屋外では暖かいのに、室内や車内に入ると蒸れて不快になるという経験は誰しもあるはず。

Photo: 塚田優

「WARM Blouson V1」は、そのストレスがほとんどありませんでした。

エアロゲル中綿は、ダックダウンと比べて吸湿率がわずか1/17。汗や湿気を溜め込まず、素早く外へ逃がしてくれます。そのため、暖房の効いた電車内でも着たまま快適に過ごせました。

動きやすく、扱いやすい。日常着としての使い勝手も抜群

実用面で好印象だったのが、動きやすさとスタイルの良いシルエット。厚手のアウターにありがちなゴワつきがなく、腕や肩周りもスムーズでアクティブ。

Photo: 塚田優

カジュアルに着たい日はダウン襟、風を防ぎたい日はスタンド襟と、シーンに応じてスタイリングも変えられます。胸ポケットも実用的で、スマホや小物を入れておくのにちょうど良いサイズ感。

Photo: 塚田優

耐摩擦試験をクリアした耐久生地、100回洗濯しても抗菌・断熱性能を維持する扱いやすさも魅力。洗濯後も型崩れはなく、気軽に洗えるのは日常使いにもってこいです。

ユニセックス仕様なので、性別を問わず着られる点もポイントでしょう。

薄くて軽いのに、しっかり暖かい

エアロゲルブルゾン「WARM Blouson V1」は、「着続けられる快適さ」が印象に残る1着。

現在、machi-yaにてプロジェクトが公開中です。気になった方は、是非一度チェックしてみて下さい。

Photo: 塚田優

