¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À¡¡¥«¡¼¥×²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÅÄÃæ¹Êå¤Î°úÂàÉ½ÌÀ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¹Åç¤òÂàÃÄ¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¤ÈÅÄÃæ¤ÏÆ±³ØÇ¯¡£¹Åç»þÂå¤Ë¤ÏµÆÃÓÎÃ²ðÆâÌî¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¾å°ÌÂÇÀþ¡Ö¥¿¥Ê¥¥¯¥Þ¥ë¡×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¶¦¤Ë²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£´Ý¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡ÖÈà¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ç¤¹¤·¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤¿¡£°úÂàÈ¯É½Á°¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤À¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤Æ¡×¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î¶¯¤µ¤òÉ¾²Á¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¿Í½Ð¿È¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ£Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤È»î¹ç¤Î´Ö¤¬¶õ¤¯¾õ¶·¤Ç¤âÉáÃÊÄÌ¤ê»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý¼«¿È¤Ïºòµ¨¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎÉé½ý¤ò¾è¤ê±Û¤¨£¹£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£¸£·°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£·ÎÒ¤òµÏ¿¡£ÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£·£±ËÜ¤ÈÂçÂæ¤ËÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏºäËÜ¤Ë¼¡¤°Ç¯Ä¹Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÆ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¤¹¤´¤¤¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«»þÂå¤È¤«Ç¯Îð¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£