タレントの出川哲朗が１８日放送のＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演し、３月開幕のＷＢＣのチケットについて語った。

侍ジャパンが挑む１次ラウンド（東京ドーム）のチケットが今月１５日、一般販売され、ファンの争奪戦が起きた。

番組ではＷＢＣのチケットを特集。２０２３年の前回大会の１次ラウンド（同）では侍ジャパンの出場試合のチケット代が１８万円とプラチナ化したことを振り返った。

出川は当時、侍ジャパンの中国戦を観戦。「忘れもしませんよ。それ（中国戦観戦）を『アッコにおまかせ！』で言ったんですよ。ちゃんと正規のところからロッチの中岡（創一）君が（チケットを）取ってくれて。正規の値段を払った」と話す。

それを当時、「おまかせ」で明かしたところ、「次の日にニュースで『転売から（購入した）』って。めちゃくちゃ（ＳＮＳで）叩かれた」と頭をかいた。中岡が正規のルートで予約でき、出川がそれを正規の価格で購入したが当時、転売ヤーからの購入疑惑をＳＮＳで指摘された。

出川は、３月開幕の今大会の１次ラウンドは「行けない」という。

ただ、「休みを取って米国に応援しに行きますよ。飛行機のチケットも取って。中岡君と飯尾君（ずんの飯尾和樹）と３人で。プライベートです」と力説した。