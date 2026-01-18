今年で32歳になる「大谷翔平」…それでも「キャリアハイを更新する」と断言できるこれだけの理由

今年で32歳になる大谷…普通は成績が落ちてくるが進化が止まらない！

規格外の進化を続けるドジャースの大谷翔平（31）は今年、自身２度目となるＷＢＣ出場、そしてメジャー９年目のシーズンを迎える。はたして’26年の二刀流は、どんな成績を残すのか――。元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏、藪恵壹氏、メジャーリーグ評論家でスポーツライターの友成那智氏の３名が激論を交わした。

友成 メジャーでのシーズンに話を移しましょう。ズバリ、今季の大谷選手の成績はどうなると予想されるでしょうか。

五十嵐 大谷選手は今年32歳になります。普通の選手であればキャリアハイを更新するのが厳しくなる年齢ですが、まだまだ進化するでしょうね。打者でいうと、本塁打は間違いなく50本はいくでしょう。

過去の発言から考えるに、彼はＯＰＳ（出塁率＋長打率）をとくに気にしていると感じます。打率３割、100打点を狙えるレベルの実力があることは自明ですが、それよりも、チームへの貢献を考えて打席に臨むはず。昨年と同様、３割後半〜４割の出塁率、６割を超える長打率で、ＯＰＳ１超えの記録を残してくれるでしょう。

藪 昨年開幕前には散々、「投手復帰があるから打撃の成績が落ちる」と言われていましたが、大谷にはまったく関係なかった（笑）。今年はシーズン開幕からの二刀流起用が予想されますが、極端に打撃成績が落ちたりはしないはずです。

55本塁打以上は打つでしょう。肉体と技術の双方がピークに達している大谷ですから、60本塁打も期待できると思っています。昨年記録した．280はクリアするでしょうし、出塁率は４割に乗るかもしれません。

五十嵐 大谷選手自身も「ＷＢＣに出たから成績が落ちた」って言われたくないと思うんですよね。チームとしても彼が打席に立ち続けてくれないと計算が出来なくなってしまう。チームの勝敗を左右する選手というのも本人が理解していると思いますから、打者としては成績を維持どころか、超えてくる気もします。

友成 私はわずかに成績が落ちると予想しています。これはＷＢＣの影響もありますが、ドジャースのチーム状況を考えてのものです。これまで大谷と共に打線を支えてきたムーキー・ベッツ（33）、フレディ・フリーマン（36）、マックス・マンシー（35）らはいずれもベテランの域に達しており、この先下り坂になることが予想される。

当然、大谷へのマークも厳しくなりますし、敬遠も増えるかもしれない。シーズンを通しての二刀流での起用を考えると、出場試合数も140試合前後に落ち着くでしょう。

厳しい予想にはなりますが、本塁打数は42本くらいになるのではないでしょうか。そんな悲観的な予想を覆（くつがえ）し続けているのが大谷翔平という男ですが（笑）。

大谷がサイ・ヤング賞を獲得するためには何が必要なのか

藪 投手としては、開幕から球数を徐々に増やして後半にギアを上げ、20試合前後に登板して10勝を挙げると思っています。昨年の好調時に見せた支配的な投球を考えれば、防御率は１点台後半も狙えるはず。

今季の受賞はイニング数を考えると難しいとは思いますが、サイ・ヤング賞を狙える水準です。無茶な数字に見えるかもしれませんが、大谷が新たに手に入れた曲がり幅の大きいカーブとシンカーに、従来からの武器である剛速球とスイーパー、スプリットを駆使すれば、そう簡単には打たれません。

友成 私は18試合くらいの登板で、96イニングを投げると予想します。防御率が2.64で勝敗が５勝１敗くらいに落ち着くのではないでしょうか。

五十嵐 １ヵ月に４試合投げるとしたらシーズンで24試合くらいの計算だから、20試合は超えるんじゃないかな。防御率は、２点台中盤から後半くらいになりそうですね。大谷選手は投打において力での勝負へのこだわりがあると思うので、打者での本塁打と同様、投手としての奪三振数も追い求めるはず。イニング数を上回る数を記録してくれるでしょう。

藪 僕も同意見ですね。今年はぜひ、10勝＆60本塁打を見せてほしい。

友成 それは、また新たな偉業が生まれることになりますね。今季はメジャー通算300本塁打（残り20本）に迫る節目の年でもあり、３年連続50本塁打となれば史上３人目の快挙で、５度目のリーグＭＶＰを受賞ならバリー・ボンズに次ぐ２人目となる。二刀流完全復活のシーズンとして、今年も私たちの想像を超えてくれることを楽しみにしたいですね。

五十嵐 ワールドシリーズ３連覇の可能性も高いと思います。打線の高齢化など不安な部分はあり、非常に困難なチャレンジにはなると思いますが、大谷選手がそれを跳ねのけてくれるはずです。

藪 ３月のＷＢＣで連覇を果たし、その勢いでワールドシリーズも３連覇――なんてドラマが起きれば、奇跡としか言いようがありません。’26年も大谷の年になるかもしれません！

世界の頂上決戦で、もう一度、この表情が見たい!!

