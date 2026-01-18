【ダイソー】で大当たり見つけたーーッ！ おしゃれで可愛い♡「便利スマホアクセ」

スマホを可愛くアレンジしたいという人に、おすすめなのが【ダイソー】の「スマホアクセ」。プチプラで試しやすいのはもちろん、実用的でおしゃれなデザインのアイテムが揃っています。たくさんのアイテムの中から、高級感のあるデザインで大人が使いやすいスマホストラップをピックアップしました。スマホを楽に持ち歩ける便利グッズは、一度使うと手放せなくなるかも。

きれいめコーデにも合わせやすいパール調ショルダー

【ダイソー】「モバイルチェーン（パール調、120cm）」\220（税込）

上品に輝くパール調のビーズが連なったスマホショルダー。ゴールドカラーの金具も、高見え度を底上げしてくれます。きれいめコーデにぴったりで、ちょっとしたお呼ばれシーンにも馴染みそう。@ftn_picsレポーターのとも*さんは、「高級感も漂うし、フォーマル使いにも、キレイめカジュアルにも◎」と一押しの様子！

季節感を盛り上げるフェイクファーストラップ

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

ふんわりとしたフェイクファーが可愛らしく、スマホに取り付けるだけで季節感が高まるストラップ。ストラップを手首に通して使うことで、スマホの落下防止にも便利。レポーターのとも*さんによると「肌触りが最高」とのことで、使い心地も良さそうです。バッグやポーチにアクセントとしてつけるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

