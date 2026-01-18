大きなリボンのサンドウィッチ！ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場！
のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ている「ミニーマウス」をイメージしたメニューになっています。
今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューを紹介していきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年3月9日〜2026年4月7日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」
ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」
1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。
そんな「チックタック・ダイナー」では、2026年3月9日から“ミニーのスプリング・デイドリーム”の「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます！
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルセット
© Disney
価格：2,400円
提供時間帯：ランチ／ディナーダークスウィートチェリーとピスタチオクリームのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス
※別途400円でソフトドリンクを「“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク」に変更できます。
※1日の提供数に限りがあります。
大きなリボンのサンドウィッチが目をひく“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルセット。
ピンクと白のドット柄のリボンのパンで、ダークスウィートチェリーとピスタチオクリームを挟んでいます。
そして、サンドウィッチやプレートにはお花のデコレーションも施され、とっても華やか☆
写真映えもバッチリです。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク
価格：800円
提供時間帯：ランチ／ディナーミルク、アイスティー、ストロベリーシロップ、ブルーゼリー、ホイップクリーム、クッキー、チョコレート
ランチとディナーの時間帯に提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク。
ミルクとアイスティーがベースのドリンクで、上品な味わいが楽しめます◎
さらにブルーゼリーやホイップクリームで食感と彩りをプラス。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルセットと一緒に頂くのもオススメです！
「ミニーマウス」の可愛さがいっぱい詰まった「スペシャルセット」に「スペシャルドリンク」
ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューの紹介でした☆
続きを見る
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 大きなリボンのサンドウィッチ！ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.