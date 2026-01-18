ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場！

のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ている「ミニーマウス」をイメージしたメニューになっています。

今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー

提供期間：2026年3月9日〜2026年4月7日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」では、2026年3月9日から“ミニーのスプリング・デイドリーム”の「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます！

“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルセット

価格：2,400円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ダークスウィートチェリーとピスタチオクリームのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス

※別途400円でソフトドリンクを「“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク」に変更できます。

※1日の提供数に限りがあります。

大きなリボンのサンドウィッチが目をひく“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルセット。

ピンクと白のドット柄のリボンのパンで、ダークスウィートチェリーとピスタチオクリームを挟んでいます。

そして、サンドウィッチやプレートにはお花のデコレーションも施され、とっても華やか☆

写真映えもバッチリです。

“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク

価格：800円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ミルク、アイスティー、ストロベリーシロップ、ブルーゼリー、ホイップクリーム、クッキー、チョコレート

ランチとディナーの時間帯に提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク。

ミルクとアイスティーがベースのドリンクで、上品な味わいが楽しめます◎

さらにブルーゼリーやホイップクリームで食感と彩りをプラス。

“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルセットと一緒に頂くのもオススメです！

「ミニーマウス」の可愛さがいっぱい詰まった「スペシャルセット」に「スペシャルドリンク」

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューの紹介でした☆

