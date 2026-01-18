宿泊者限定ドリンクも！ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
ディズニーアンバサダーホテルでは期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場。
のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ている「ミニーマウス」をイメージしたメニューになっています。
今回は、「エンパイア・グリル」に期間限定で登場する“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューを紹介していきます！
ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年3月16日〜2026年3月31日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」
ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場！
レストラン「エンパイア・グリル」では、2026年3月16日から2026年3月31日の期間限定で“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューが提供されます。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”エンパイア・グリル・ランチ
© Disney
価格：6,800円
提供時間帯：ランチアミューズ・ブーシュアペタイザー
・真鯛と帆立貝のマリネ 春野菜と菜の花のピュレ バルサミコドレッシングスープ
・塩漬けポークとキャベツのバターミルクスープメイン
メインをひとつお選びください
・メカジキのグリルとスパイスシュリンプ
・丹波黒どりのグリル
・国産ポークのグリル
・国産牛サーロインのグリル（別途2,500円）デザート
・フロマージュブランのブランマンジェ ミラベルソルベとともに
※ご利用時間は120分となります。
ランチの時間帯にいただける“ミニーのスプリング・デイドリーム”エンパイア・グリル・ランチ。
アミューズ・ブーシュやアペタイザー、メイン、デザートのコースになっています！
メインは、「メカジキのグリルとスパイスシュリンプ」、「丹波黒どりのグリル」、「国産ポークのグリル」、別途追加料金で「国産牛サーロインのグリル」の4種類からお好みで選ぶことができます。
そしてデザートは「ミニーマウス」プレートに☆
「ミニーマウス」や桜、フルーツなどのデコレーションが可愛らしく、食後にさっぱりといただけます。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー
© Disney
価格：13,800円
提供時間帯：ディナーアミューズ・ブーシュ
・オレンジ香るキャロットムースと熟成サラミ
・クラブケーキ クリームチーズとキャヴィアのバイツアペタイザー
・エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダメイン
メインをひとつお選びください
・国産ビーフテンダーロインのグリル
・国産牛サーロインのグリル
・ロブスターとシーフードのグリル
・鮑とサーモンマリネのグリル
・和牛ランプ肉のグリルガニッシュ
・シェフズセレクション ローストベジタブルデザート
・あまおうのグラタン レモンのソルベコーヒー または 紅茶
※ご利用時間は120分となります。
ディナーの時間帯に提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー。
アペタイザーの「エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダ」は盛り付けがインパクトたっぷり☆
また、ガニッシュの「シェフズセレクション ローストベジタブル」にも様々なお野菜が使われ、コース全体で種類豊富なお野菜をたくさんいただけます。
メインは5種類のグリル料理の中からひとつを選ぶことができます。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルディナー
© Disney
価格：13,800円
提供時間帯：ディナーオレンジ香るキャロットムースと熟成サラミクラブケーキ クリームチーズとキャヴィアのバイツサラダ仕立てにしたマグロのマリネとアボカド 半熟玉子のフラットブレッド ベーコンとセサミのオリエンタルドレッシング桜エビを纏った真鯛のスチーム 菜の花と彩り野菜のライトブレイズビーフテンダーロインのグリル キタアカリとペッパージャックのハッシュ モリーユ茸のクリームと香り高いビーフコンソメピスタチオのムースリーヌ ピンクグレープフルーツソルベコーヒー または 紅茶
※ご利用時間は120分となります。
ディナーの時間帯に提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルディナー。
魚介からお肉料理まで贅沢にいただけます！
それから、春の食材もたくさん使われているので季節感も楽しめます。
デザートプレート「ピスタチオのムースリーヌ ピンクグレープフルーツソルベ」は「ミニーマウス」モチーフに☆
層になったムースは濃厚な味わいで、ピンクグレープフルーツソルベでさっぱり。
お花に囲まれているパジャマ姿の「ミニーマウス」のデコレーションがポイントです。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナーピーチネクター、ピーチシロップ、ライチーシロップ、ブルーシロップ、ソーダ、桃、チョコレート
※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※オリジナルコースターのデザインは、対象メニューすべて共通です。
ランチとディナーの時間帯にいただける“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク。
水色と黄色の層が目をひきます◎
さらにピーチネクターとしゅわしゅわのソーダがベースの爽やかなドリンクで、ライチーシロップが香りのアクセントに。
桃とお花のチョコレートがトッピングされています。
© Disney
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンクには、「ミニーマウス」デザインのオリジナルコースターも付きます。
パジャマ姿に、もこもこのスリッパを履いた「ミニーマウス」のアート入りで、特別感たっぷり！
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク ミニーマウスルーム（「パジャマパーティー」プラン）宿泊者限定
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナーピーチネクター、ローズシロップ、ストロベリー・フルーツミックスシロップ、青森産 りんごジュース、トニックウォーター、セルフィーユ、チョコレート、金粉
※ミニーマウスルーム滞在中にご利用いただけます。
※ご来店時、キャストへお申しつけください。
※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※オリジナルコースターのデザインは、対象メニューすべて共通です。
ミニーマウスルーム（「パジャマパーティー」プラン）にご宿泊の方限定でご注文いただけるスペシャルドリンク。
ピーチネクターや青森産のりんごジュースが入ったフルーティーで香りの良いドリンクで、お食事との相性もバッチリ！
金粉もトッピングされています。
© Disney
ミニーマウスルーム（「パジャマパーティー」プラン）宿泊者限定の“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンクにも、オリジナルコースターが☆
ミニーマウスルームに宿泊した思い出にもなります。
本格的なお料理が堪能できるので、特別な日や記念日のお食事にもオススメ。
ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューの紹介でした！
