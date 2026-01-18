ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場！

のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ている「ミニーマウス」をイメージしたメニューになっています。

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」に期間限定で登場する“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2026年3月9日〜2026年4月7日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場☆

ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」では、2026年3月9日から“ミニーのスプリング・デイドリーム”の「ケーキセット」と「プレミアムスウィーツセット」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ミニーのスプリング・デイドリーム”ケーキセット

© Disney

価格：2,800円

提供時間：12:00〜19:00

レモンとハチミツのムースコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分となります。

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける、レモンとハチミツのムース。

ドット柄が施されたコロンとしたムースは見た目もとっても可愛い！

全体的に淡い色合いで表現されています。

レモンとハチミツの優しい味わいにもほっこり☆

パジャマを着た「ミニーマウス」のデコレーションにも注目です。

“ミニーのスプリング・デイドリーム”プレミアムスウィーツセット

© Disney

価格：6,800円

提供時間：15:00〜19:30

アペタイザー・スモークサーモンのタルタル ピンクグレープフルーツソース・ホワイトアスパラガスのブランマンジェ キャヴィア添え・カリー風味のライスコロッケ・蟹のブリック包み アンチョヴィソース・海老とナッツのカクテルソースブレッド・ローストビーフ・生ハムとエッグフィリング・フルーツとホイップクリームデザート・ストロベリースフレケーキプティ・フール・ピーチゼリー・マンダリンオレンジ・パート・ド・フリュイ・マカロン・ルビーチョコレートタルトコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（プレミアムスウィーツセット限定）」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分となります。

アペタイザー5種類にブレッド3種、デザート1種、プティ・フール4種を盛り合わせた“ミニーのスプリング・デイドリーム”プレミアムスウィーツセット。

アペタイザーやスウィーツは食べやすい一口サイズに！

リボンやハートなどのモチーフになっていたり、ピンクが基調の華やかなプレートで乙女心をくすぐります。

“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：カフェ＆カクテル

ネクターミックス、さくらシロップ、ストロベリーホイップクリーム、マシュマロ、アラザン、チョコレート、マカロン

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※オリジナルコースターのデザインは、対象メニューすべて共通です。

カフェ＆カクテルの時間帯に提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク。

ネクターミックスがベースのフルーティーなドリンクで、さくらシロップがアクセントに！

たっぷりのストロベリーホイップクリーム、カラフルなマシュマロ、アラザンやハートのチョコレート、ミッキーシェイプのマカロンがトッピングされています。

カラフルで写真映えもバッチリ◎

© Disney

“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンクには、オリジナルコースターも付いてきます。

パジャマ姿がかわいい「ミニーマウス」デザインで、お花やドット柄もあしらわれています。

下部には、ディズニーアンバサダーホテルのロゴも！

どれも淡く優しい色合いでとっても華やか。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューの紹介でした☆

