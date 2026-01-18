パステルカラーがかわいい！ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場！
のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ている「ミニーマウス」をイメージしたメニューになっています。
今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」に期間限定で登場する“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューを紹介していきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年3月9日〜2026年4月7日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」
ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場☆
ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」では、2026年3月9日から“ミニーのスプリング・デイドリーム”の「ケーキセット」と「プレミアムスウィーツセット」、「スペシャルドリンク」が提供されます。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”ケーキセット
© Disney
価格：2,800円
提供時間：12:00〜19:00レモンとハチミツのムースコーヒー または 紅茶
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください。
※1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は90分となります。
コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける、レモンとハチミツのムース。
ドット柄が施されたコロンとしたムースは見た目もとっても可愛い！
全体的に淡い色合いで表現されています。
レモンとハチミツの優しい味わいにもほっこり☆
パジャマを着た「ミニーマウス」のデコレーションにも注目です。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”プレミアムスウィーツセット
© Disney
価格：6,800円
提供時間：15:00〜19:30アペタイザー
・スモークサーモンのタルタル ピンクグレープフルーツソース
・ホワイトアスパラガスのブランマンジェ キャヴィア添え
・カリー風味のライスコロッケ
・蟹のブリック包み アンチョヴィソース
・海老とナッツのカクテルソースブレッド
・ローストビーフ
・生ハムとエッグフィリング
・フルーツとホイップクリームデザート
・ストロベリースフレケーキプティ・フール
・ピーチゼリー
・マンダリンオレンジ・パート・ド・フリュイ
・マカロン
・ルビーチョコレートタルトコーヒー または 紅茶
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（プレミアムスウィーツセット限定）」よりお申し込みください。
※1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は90分となります。
アペタイザー5種類にブレッド3種、デザート1種、プティ・フール4種を盛り合わせた“ミニーのスプリング・デイドリーム”プレミアムスウィーツセット。
アペタイザーやスウィーツは食べやすい一口サイズに！
リボンやハートなどのモチーフになっていたり、ピンクが基調の華やかなプレートで乙女心をくすぐります。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：カフェ＆カクテルネクターミックス、さくらシロップ、ストロベリーホイップクリーム、マシュマロ、アラザン、チョコレート、マカロン
※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※オリジナルコースターのデザインは、対象メニューすべて共通です。
カフェ＆カクテルの時間帯に提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク。
ネクターミックスがベースのフルーティーなドリンクで、さくらシロップがアクセントに！
たっぷりのストロベリーホイップクリーム、カラフルなマシュマロ、アラザンやハートのチョコレート、ミッキーシェイプのマカロンがトッピングされています。
カラフルで写真映えもバッチリ◎
© Disney
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンクには、オリジナルコースターも付いてきます。
パジャマ姿がかわいい「ミニーマウス」デザインで、お花やドット柄もあしらわれています。
下部には、ディズニーアンバサダーホテルのロゴも！
どれも淡く優しい色合いでとっても華やか。
ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューの紹介でした☆
続きを見る
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post パステルカラーがかわいい！ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.