ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場☆

のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ている「ミニーマウス」をイメージしたメニューになっています。

今回は、「シェフ・ミッキー」に期間限定で登場する“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューを紹介していきます！

ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー

提供期間：2026年3月9日〜2026年4月7日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

「シェフ・ミッキー」では、2026年3月9日から“ミニーのスプリング・デイドリーム”の「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ミニーのスプリング・デイドリーム”ランチブッフェ

価格：

大人（13才以上）平日6,800円／土日祝日7,000円

中人（7〜12才）平日3,800円／土日祝日4,000円

小人（4〜6才）平日2,500円／土日祝日2,700円

※3才以下は無料です。

提供時間帯：ランチ

出演キャラクター：ミッキーマウス

お子様から大人まで楽しむことができる“ミニーのスプリング・デイドリーム”ランチブッフェ。

ブッフェ台にはイベントにちなみ、華やかで可愛らしい彩りのお料理がずらりと並びます。

また、魚介からお肉料理まで幅広いお料理が楽しめるのも魅力的です◎

フルーツがたくさん使われているデザートもかわいい☆

＜メニューの一例＞

ポークのサラダ 黒ゴマソースチキンとオレンジのマリネシーフードのマリネ ヨーグルトソースキノコのマリネ パスタサラダパスタ アサリのアーリオ・オーリオシュリンプのピラフ（国産米）イエローカリー白身魚のスチーム スカリオンソースローストビーフストロベリーロールケーキクリームチーズムースピンクグレープフルーツとライチーのムースアップルパイ

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は80分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

“ミニーのスプリング・デイドリーム”ディナーブッフェ

価格：

大人（13才以上）平日7,700円／土日祝日7,900円

中人（7〜12才）平日4,400円／土日祝日4,600円

小人（4〜6才）平日3,100円／土日祝日3,300円

※3才以下は無料です。

提供時間帯：ディナー

出演キャラクター：ミッキーマウス

ディナーの時間帯に提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”ディナーブッフェ。

ランチと同様に、ブッフェ台には“ミニーのスプリング・デイドリーム”をモチーフにした美味しそうなお料理がたくさん並びます！

どれも本格的なお料理になっています。

＜メニューの一例＞

ポークのサラダ 黒ゴマソースシーフードのマリネ ヨーグルトソースキノコのマリネ パスタサラダベーコンとオリーヴのケークサレパスタ ベーコンとトマトシュリンプのピラフ（国産米）イエローカリー白身魚のスチーム スカリオンソースローストビーフプレートストロベリーロールケーキクリームチーズムースピンクグレープフルーツとライチーのムースアップルパイ

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は90分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク

価格：1,600円

提供時間帯：ブレックファスト／ランチ／ディナー

ヨーグルトドリンク、アップルジュース、パッションフルーツシロップ、ブルーライチーシロップ、さくらゼリー、ストロベリーアイスクリーム、チョコレート

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※オリジナルコースターのデザインは、対象メニューすべて共通です。

ヨーグルトドリンクとアップルジュースがベースの“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク。

甘酸っぱいドリンクに、パッションフルーツシロップ、ブルーライチーシロップで甘味をプラス！

ピンクと水色のパステルカラーの2層になっているのもポイントです☆

中にはさくらゼリー、トッピングでストロベリーアイスクリームとチョコレートも楽しめます。

さらに、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンクには「ミニーマウス」がデザインされたオリジナルコースターも付きます。

「ミニーマウス」はパジャマ姿で、特別感たっぷり！

淡い色味も素敵で、背面にはドット柄がデザインされ、下部には「ディズニーアンバサダーホテル」のロゴもあしらわれています。

「ミニーマウス」モチーフのキュートなブッフェとスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューの紹介でした☆

