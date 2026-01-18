パジャマを着たミニーのコースター付き！ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場☆
のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ている「ミニーマウス」をイメージしたメニューになっています。
今回は、「シェフ・ミッキー」に期間限定で登場する“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューを紹介していきます！
ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年3月9日〜2026年4月7日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」
ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場！
「シェフ・ミッキー」では、2026年3月9日から“ミニーのスプリング・デイドリーム”の「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」が提供されます。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”ランチブッフェ
価格：
大人（13才以上）平日6,800円／土日祝日7,000円
中人（7〜12才）平日3,800円／土日祝日4,000円
小人（4〜6才）平日2,500円／土日祝日2,700円
※3才以下は無料です。
提供時間帯：ランチ
出演キャラクター：ミッキーマウス
お子様から大人まで楽しむことができる“ミニーのスプリング・デイドリーム”ランチブッフェ。
ブッフェ台にはイベントにちなみ、華やかで可愛らしい彩りのお料理がずらりと並びます。
また、魚介からお肉料理まで幅広いお料理が楽しめるのも魅力的です◎
フルーツがたくさん使われているデザートもかわいい☆
＜メニューの一例＞ポークのサラダ 黒ゴマソースチキンとオレンジのマリネシーフードのマリネ ヨーグルトソースキノコのマリネ パスタサラダパスタ アサリのアーリオ・オーリオシュリンプのピラフ（国産米）イエローカリー白身魚のスチーム スカリオンソースローストビーフストロベリーロールケーキクリームチーズムースピンクグレープフルーツとライチーのムースアップルパイ
※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。
※ご利用時間は80分となります。
※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。
※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”ディナーブッフェ
価格：
大人（13才以上）平日7,700円／土日祝日7,900円
中人（7〜12才）平日4,400円／土日祝日4,600円
小人（4〜6才）平日3,100円／土日祝日3,300円
※3才以下は無料です。
提供時間帯：ディナー
出演キャラクター：ミッキーマウス
ディナーの時間帯に提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”ディナーブッフェ。
ランチと同様に、ブッフェ台には“ミニーのスプリング・デイドリーム”をモチーフにした美味しそうなお料理がたくさん並びます！
どれも本格的なお料理になっています。
＜メニューの一例＞ポークのサラダ 黒ゴマソースシーフードのマリネ ヨーグルトソースキノコのマリネ パスタサラダベーコンとオリーヴのケークサレパスタ ベーコンとトマトシュリンプのピラフ（国産米）イエローカリー白身魚のスチーム スカリオンソースローストビーフプレートストロベリーロールケーキクリームチーズムースピンクグレープフルーツとライチーのムースアップルパイ
※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。
※ご利用時間は90分となります。
※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。
※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ブレックファスト／ランチ／ディナーヨーグルトドリンク、アップルジュース、パッションフルーツシロップ、ブルーライチーシロップ、さくらゼリー、ストロベリーアイスクリーム、チョコレート
※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※オリジナルコースターのデザインは、対象メニューすべて共通です。
ヨーグルトドリンクとアップルジュースがベースの“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンク。
甘酸っぱいドリンクに、パッションフルーツシロップ、ブルーライチーシロップで甘味をプラス！
ピンクと水色のパステルカラーの2層になっているのもポイントです☆
中にはさくらゼリー、トッピングでストロベリーアイスクリームとチョコレートも楽しめます。
© Disney
さらに、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルドリンクには「ミニーマウス」がデザインされたオリジナルコースターも付きます。
「ミニーマウス」はパジャマ姿で、特別感たっぷり！
淡い色味も素敵で、背面にはドット柄がデザインされ、下部には「ディズニーアンバサダーホテル」のロゴもあしらわれています。
「ミニーマウス」モチーフのキュートなブッフェとスペシャルドリンク。
ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューの紹介でした☆
