東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。

今回は、はじけるかわいさの「スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）」を紹介します。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）

価格700円

提供期間：2025年12月26日〜 2026年3月8日

販売場所：東京ディズニーランド／トゥーンタウン｢ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ｣など

「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいドリンクが登場！

甘酸っぱいストロベリーの果肉入りソースと、香り高いライチーゼリーがアクセントになった、鮮やかなピンク色のスパークリングドリンク。

トップにはライムスライスが添えられ、爽やかさがぐっと引き立ちます。

カップにはイベントロゴとミニーマウスがデザインされており、手に持つだけで気分が高まる一杯。

見た目も味わいも華やかで、すっきりとした後味が楽しめます。

パークでのひと休みにもぴったりのドリンクです。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）の紹介でした。

