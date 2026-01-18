【実食レポ】かわいさはじけるピンク色！東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）
東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。
今回は、はじけるかわいさの「スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）」を紹介します。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）
価格700円
提供期間：2025年12月26日〜 2026年3月8日
販売場所：東京ディズニーランド／トゥーンタウン｢ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ｣など
「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいドリンクが登場！
甘酸っぱいストロベリーの果肉入りソースと、香り高いライチーゼリーがアクセントになった、鮮やかなピンク色のスパークリングドリンク。
トップにはライムスライスが添えられ、爽やかさがぐっと引き立ちます。
カップにはイベントロゴとミニーマウスがデザインされており、手に持つだけで気分が高まる一杯。
見た目も味わいも華やかで、すっきりとした後味が楽しめます。
パークでのひと休みにもぴったりのドリンクです。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）の紹介でした。
