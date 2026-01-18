¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡ÛµÜ¾ë¤¬Âç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤Ç½éV¡ª¥¢¥ó¥«¡¼»³Ê¿ÎçÀ¸¤¬Ê¡Åç¡¦»³¸ýÃÒµ¬¤ÎÌÔÄÉ¤«¤ï¤¹
¡¡¡þÂè31²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡Ê2026Ç¯1·î18Æü¡¡¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±àÁ°È¯Ãå7¶è´Ö48¥¥í¡Ë
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¤¬¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°±ØÅÁ¤Ç¡¢µÜ¾ë¤¬Âç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤Î2»þ´Ö16Ê¬55ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿Ê¡Åç¤¬25ÉÃº¹¤Î2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¤Ï1¶è¡Ê7¥¥í¡Ë¤ÇÎëÌÚÂçæÆ¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î19Ê¬6ÉÃ¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ1¶è¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ê¡Åç¡¦Áý»ÒÍÛÂÀ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢°ìÅÙ¤ÏÀè¹Ô¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤ËÈ´¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡2¶è¡Ê3¥¥í¡Ë¤ÇÊ¡Åç¤È6ÉÃº¹¤Î2ÈÖ¼ê¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¶è¡Ê8.5¥¥í¡Ë¤ÇÂçßÀí÷¿¿¡ÊÂçÅìÂç¡Ë¤¬Ê¡Åç¤òÈ´¤¡¢8ÉÃº¹¤Ç¼ó°Ì¤òÃ¥²ó¡£4¶è¤Ç¼ãÎÓ»Ê¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤¬¶è´Ö2°Ì¤Î14Ê¬7ÉÃ¤ÇÊ¡Åç¤Ë26ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢30ÉÃº¹¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿ºÇ½ª7¶è¡Ê13¥¥í¡Ë¤Î»³Ê¿ÎçÀ¸¡ÊM¡õA¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬Ê¡Åç¤Î¥¢¥ó¥«¡¼»³¸ýÃÒµ¬¡ÊÁáÂç¡Ë¤ËÌÔÄÉ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤ÏÊ¼¸Ë¤Ç¡¢¡È¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡É¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬3¶è¤òÁö¤Ã¤¿²¬»³¤¬²áµîºÇ¹â¤Î4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£·²ÇÏ¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼ÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë¤¬2¿Í¤òÈ´¤¤¤Æ5°Ì¡£36Ê¬57ÉÃ¤Ï¶è´Ö¾Þ¤À¤Ã¤¿¡£5Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤Ï20°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§µÜ¾ë¥¢¥ó¥«¡¼¡¦»³Ê¿ÎçÀ¸¡¡¸å¤í¤¬Ê¡Åç¤Î»³¸ý·¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤·¤Ã¤«¤êÇ´¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê7¶è¤Ï¡Ë¸åÈ¾¤¬·ë¹½¤¤Ä¤¯¤ÆºÇ½éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÆþ¤ë¤È¸åÈ¾¥Ð¥Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃæÈ×¤Ï¾¯¤·Íî¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤â¤¦1²ó¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£