元SKE48の松井珠理奈（28）が18日、滋賀・ボートレースびわこのイベントステージで行われたトークライブに登壇した。7日に都内のホテルで男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）との結婚会見を行って以来、初の公の場となった。

会場は立ち見続出の大盛況。松井は登場後「皆さんこんにちは！ 知っている方は一緒に歌ってください！」と呼びかけ、当時11歳で初センターを務めたAKB48「大声ダイヤモンド」をソロで熱唱した。振りも披露し、終盤ではお決まりの「好き！」コールでも盛り上がった。

パフォーマンス後には、司会者と客席のファンに結婚を祝福され「ありがとうございます！」と深々とおじぎ。「結婚しても私はおとなしくなる予定はないので、元気いっぱいいつも通り活動していきたいと思います」と笑顔で宣言した。

松井と辻本は3年間愛を育み、昨年11月26日に辻本から「結婚してください」とストレートにプロポーズ。年が明け、1月7日に愛知・春日井市で婚姻届を提出して夫婦になったばかりだ。

松井は「今までで一番忙しいお正月になったのでは」と回想。ウエストチラ見せの衣装で「いっぱいご飯も食べたので、ぷにぷにしていますけど、大目に見ていただけたら…」と苦笑いした。さらに、同イベントは観客による撮影が禁止されていたが「せっかくなのでお写真よかったら。カメラ準備してくれたりしてるので！」と提案するなど、サービス精神たっぷりで盛りあげた。

びわこボートを訪れるのは初だといい、イベント前には舟券も購入。「今日（今年舟券を買うのが）初です」とにっこりし、「今日終わったら焼き肉を食べようと思っているので、この（舟券の）結果でおいしい焼き肉が食べられるかが決まります」と笑いを誘った。